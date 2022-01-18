"Единая Россия" добилась пожизненного срока для педофилов

Вадим Карасев

Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документ расширяет применение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов,отметила первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина на первом пленарном заседании весенней сессии 2022 года.

"В 2021 году преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних составляли порядка 16 тысяч. Это на 8% больше, чем в 2020 году, и на 80% больше, чем в 2012 году. При этом около 53% данных преступлений было совершено в отношении несовершеннолетних от 14 до 18 лет", — пояснила депутат.

Документ предусматривает пожизненное заключение за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. До этого пожизненное наказание могло быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет.

Такое же наказание предусмотрено и для ранее не привлекавшихся педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.



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