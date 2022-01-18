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Елизавета Боярская игнорирует макияж на отдыхе, демонстрируя естественную красоту

Елизавета Боярская игнорирует макияж на отдыхе, демонстрируя естественную красоту
Актриса Елизавета Боярская запечатлелась на романтическом вечере с супругом Максимом Матвеевым. Елизавета Боярская на отдыхе в жарких странах со своим мужем Максимом Матвеевым доказала, что ей совершенно не нужны современные бьюти-средства, чтобы выглядеть очаровательно. Актрису запечатлели во время романтического ужина с любимым, на который она пришла в нежном  женственном платье с V-образным декольте, подчеркивающим красоту ее длинной шеи. Торжественность выхода дочь народного артиста подчеркнула крупными украшениями из золотистого металла. Однако ограничилась лаконичной прической с собранными назад волосами. Кроме того, Елизавета Боярская полностью проигнорировала макияж и накладные ресницы. Не стала знаменитость и накладывать компьютерные фильтры, чтобы визуально скорректировать внешность.
Елизавета Боярская Кстати, Елизавета Боярская и Максим Матвеев является одной из самых закрытых пар в мире российского шоу-бизнеса. В этом году супруги отпразднуют 12-ую годовщину со дня свадьбы, за время брака у них родились два сына, но совместные снимки влюбленных в Instagram можно по-прежнему пересчитать по пальцам. Даже сейчас супруги отдыхают в жарких краях — и, конечно же, не раскрывают, куда именно отправились в путешествие.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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