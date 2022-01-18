Елизавета Боярская показала, какой ее видит муж

Актриса Елизавета Боярская поделилась фото, на котором позирует в расслабленном виде и без косметики. Фотографом выступил Максим Матвеев. Елизавета Боярская является одной из самых востребованных актрис в России. Она является дочкой Михаила Боярского. Елизавета восхищает поклонников не только своими роями в кино, но и крепкой семьей. Уже 11 лет Лиза счастлива в браке с Максимом Матвеевым. У них подрастают сыновья: Андрей и Григорий. Примечательно, что влюбленные практически неразлучны. Они вместе гуляют с детьми и путешествуют. Недавно пара прилетела отдыхать на курорт. Боярская не сразу смогла расслабиться. Однако муж артистки не перестает любоваться ее красотой. На этот раз Елизавета поделилась кадрами, которые снял Матвеев.Елизавета Боярская На них она позирует в шифоновой тунике и купальнике. Звезда предстала без макияжа и укладки, засветив глубокое декольте. Она грациозно сидела за столиком на фоне пальм.Елизавета Боярская «Глазами мужа Максима Матвеева. Каждый раз, отдыхая, я говорю себе, как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать, но каждый раз возвращаясь я снова пускаюсь в безостановочную гонку. Очень жду, когда проснутся мудрость, инстинкт самосохранения, да и лень, лень пусть тоже просыпается, нечего!» — написала актриса. «Красивая! Глаз у мужа что надо!👌», отметила Дарья Повереннова. «Какая красивая и расслабленная, тебе идёт!!!💚💚💚», отметила Марина Александрова. «Пусть все будет в балансе. И работа, и семья, и отдых», посоветовала Ирина Безрукова. Поклонники также восхитились тем, как она выглядит. «Какая естественная красота, приятно посмотреть ❤️🙌», «Лиза настолько органично играет роли и при этом актриса очень самобытна с приятной внешностью😍😍😍», «Нежная и мягкая, прекрасная девушка😍🔥» — прокомментировали пост подписчики.