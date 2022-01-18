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Федеральные инновационные площадки – точки роста для всей системы образования

Федеральные инновационные площадки – точки роста для всей системы образования

В конце прошлого года Минпросвещения России опубликовало приказ «О федеральных инновационных площадках». В списке школы, лицеи, гимназии, институты развития образования регионов, станции юных техников, колледжи, датские сады и педагогические вузы. В эфире «Образовательной среды» представители инновационных площадок расскажут о своей работе, особенностях образовательных учреждений, о своем опыте, которым можно воспользоваться.

В программе, которая выйдет 19 января в 15:00 по московскому времени, участвуют:

Григорий Гольцман, доктор физико-математических наук, завкафедрой Московского педагогического государственного университета,

Ирина Осетрова,  директор лицея № 9, город Красноярск,

Елена Сартакова, директор Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева,

Александр Сайбединов,  народный учитель Российской Федерации, директор Губернаторского Светленского лицея, г. Томск.
 
Ведет программу Александр  Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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