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Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок 2021 года

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок 2021 года

Американский Forbes представил рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменок 2021 года. В тройке лидеров оказались теннисистки: Наоми Осака и сестры Серена и Винус Уильямс.

За 2021 год лучшая теннисистка мира Наоми Осака заработала 57,3 миллиона долларов, из которых 55 миллионов она получила по контрактам со спонсорами, а 2,3 миллиона — в виде призовых. Прошедший год принес 24-летней спортсменке более 10 новых партнерств, среди которых контракты с модным домом Louis Vuitton. Помимо этого, Осака представила линию средств по уходу за кожей Kinlo, приобрела доли в нескольких бизнесах, а также запустила коллекцию NFT.

В прошлом году Осака сначала объявила бойкот прессе, а потом и вовсе отказалась принимать участие в турнире "Роллан Гаррос" во Франции. Это решение спортсменка объяснила своим психоэмоциональным состоянием. В итоге Осаке выписали штраф на 15 тысяч долларов. При этом пользователи социальных сетей активно поддерживали Осаку и ее позицию.


Наоми Осака

Вторую позицию в рейтинге заняла четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс. Хотя на корте за 2021 год спортсменка получила всего 0,9 миллиона долларов, рекламные контракты принесли ей 45 миллионов долларов. В 2021 году Серена начала сотрудничество с брендами Nike, Gatorade и DirecTV. Помимо спортивной карьеры, Серена инвестирует средства в стартапы через свою компанию Serena Ventures, снимается в кино и выступает в роли дизайнера линейки одежды и бижутерии.

Замыкает тройку лидеров старшая сестра Серены — Винус Уильямс. Ей доход за 2021 год составил 11,3 миллиона долларов, из которых 0,3 миллиона пришлось на призовые, а остальное — на заработки вне корта.


Серена и Винус Уильямс

Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли гимнастка Симона Байлз с доходом 10,1 миллиона долларов и теннисистка Гарбинье Мугуруса с доходом 8,8 миллиона долларов. В топ-10 также попали гольфистка Джин Янг Ко (7,5 миллиона долларов), бадминтонистка Пусарла Венката Синдху (7,2 миллиона долларов), теннисистка Эшли Барти (6,9 миллиона долларов), гольфистка Нелли Корда (5,9 миллиона долларов) и баскетболистка Кэндис Паркер (5,7 миллиона долларов).


Симона Байлз
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По материалам: spletnik.ru

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