FTX: в 2021 году спотовый объем торгов платформы достиг $719 млрд

В 2021 году спотовый объем торгов криптовалютной биржи FTX вырос на 2400%, достигнув $719 млрд. На пике суточное число заключаемых на платформе сделок, включая операции с деривативами, составило 13,8 млрд. Об этом компания сообщила в опубликованном сегодня отчете.

Среднедневной объем торгов FTX в 2021 году превысил $12,5 млрд, что на 1187% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Пользовательская база биржи превысила 5 млн. Компания отметила, что по сравнению с 2020 годом количество регистраций увеличилось на 1500%. Темп развития американского подразделения FTX.US был еще выше — за год число пользователей платформы выросло на 12 100%.

Штат сотрудников компании увеличился практически в три раза — с 72 до ~200 человек.

Компания также сообщила, что «после организации крупнейшего в истории криптовалютной индустрии раунда оценивается в $32 млрд». Ранее в СМИ появилась информация о планах главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида привлечь $1,5 млрд.

Напомним, в июле 2021 года биржа привлекла $900 млн в рамках раунда финансирования Серии B, объем которого впоследствии был увеличен до $1 млрд.

В октябре FTX закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого ее оценка достигла $25 млрд.