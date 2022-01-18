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FTX: в 2021 году спотовый объем торгов платформы достиг $719 млрд

FTX: в 2021 году спотовый объем торгов платформы достиг $719 млрд


В 2021 году спотовый объем торгов криптовалютной биржи FTX вырос на 2400%, достигнув $719 млрд. На пике суточное число заключаемых на платформе сделок, включая операции с деривативами, составило 13,8 млрд. Об этом компания сообщила в опубликованном сегодня отчете. 


Среднедневной объем торгов FTX в 2021 году превысил $12,5 млрд, что на 1187% больше аналогичного показателя предыдущего года. 


Пользовательская база биржи превысила 5 млн. Компания отметила, что по сравнению с 2020 годом количество регистраций увеличилось на 1500%. Темп развития американского подразделения FTX.US был еще выше — за год число пользователей платформы выросло на 12 100%. 


Штат сотрудников компании увеличился практически в три раза —  с 72 до ~200 человек. 


Компания также сообщила, что «после организации крупнейшего в истории криптовалютной индустрии раунда оценивается в $32 млрд». Ранее в СМИ появилась информация о планах главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида привлечь $1,5 млрд. 


Напомним, в июле 2021 года биржа привлекла $900 млн в рамках раунда финансирования Серии B, объем которого впоследствии был увеличен до $1 млрд.


В октябре FTX закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого ее оценка достигла $25 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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