Гарик Харламов решил создать анти-шоу Ларисы Гузеевой

Артист Гарик Харламов озвучил свою идею. Комик Гарик Харламов много лет следит за творчеством Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!». Оттуда он черпает вдохновение для новых шуток, миниатюр и образов, которые воплощает на сцене или у себя в Instagram. На сей раз, общаясь с коллегами по цеху, Харламов призадумался, что пора бы ему создать альтернативное матримониальному шоу — про развод.Гарик Харламов «Вообще поразительно, почему вообще до сих пор нет передачи «Давай разведемся!». Не, мне запатентовать это. Переименую себя в «Гузей Ларисов» и буду делать передачу «Давай разведемся!». Мне кажется, контент гораздо интереснее будет», — поделился шоумен. Самому Харламову есть что посоветовать потенциальным холостякам, ведь он уже дважды был в браке и прошел бракоразводные процессы. Главное, чтобы идея воплотившись в жизнь, не повторила судьбу шоу «Игра», которое обвинили плагиатом КВН.