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Игроки обнаружили в Diablo 2: Resurrected «консольную DRM» защиту

Игроки обнаружили в Diablo 2: Resurrected «консольную DRM» защиту


Игра Diablo 2: Resurrected получила хорошие отзывы от игроков в прошлом году, став едва ли не самым успешным релизом Blizzard за последние несколько лет. Для многих Diablo 2: Resurrected — это игра для одиночного прохождения. Но, как выяснилось, даже для одиночного прохождения игроки должны хотя бы раз в месяц подключаться к серверам Activision Blizzard.

Пользователь Twitter под ником DoesItPlay1 (ранее рассказывал о проблеме с батарейками CMOS в консолях, после чего компании стали предпринимать действия для их решения) сообщил, что Diablo 2: Resurrected — это одна из первых игр с использованием «консольной DRM» защиты:

Вы не сможете играть в Diablo 2: Resurrected после 30 дней отсутствия в сети — это одна из первых консольных игр, в которой реализована проверка DRM.

Запустить Diablo 2: Resurrected даже для одиночного прохождения на Xbox или Playstation не получится, если в течение 30 дней вы не подключались к серверам Activision Blizzard. Отмечается, что в случае с консольными версиями игры DRM не выполняет никакой функции, и разработчики могли бы её отключить.

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По материалам: newxboxone

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