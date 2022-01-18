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Инсайдер считает, что в 2022 году E3 проводить не будут даже онлайн

Инсайдер считает, что в 2022 году E3 проводить не будут даже онлайн


Несколько недель назад организация Entertainment Software Association (ESA), которая занимается шоу E3, объявила, что в 2022 году не планирует проводить мероприятие в очном формате. Они отметили, что «очень взволнованы будущим E3» и пообещали позже поделиться более подробной информацией о главной игровой выставке.

По словам журналиста VentureBeat и известного игрового инсайдера Джеффа Грабба, онлайн мероприятие E3 может быть отменено. Он опубликовал видео в TikTok, где сказал следующее о выставке E3 в этом году:

E3 была отменена. Ну, физически она уже отменена. В цифровом виде, вероятно, также отменена.

В своем ролике Джефф Грабб показывает большое количество различных событий, связанных с игровой индустрией, которые пройдут в конце весны и летом.


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По материалам: newxboxone

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