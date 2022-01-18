Энтомолог выяснил, где останавливаются на отдых перелетные пчелы

Вадим Карасев

Американский биолог Уиллард Робинсон (Willard Robinson), работая в Таиланде, установил, что перелетные пчелы из года в год останавливаются на отдых в ходе своих миграций в одних и тех же местах. Открытие Робинсона позволит улучшить защитные меры для этого вида, численность которого продолжает сокращаться.

Гигантская, или большая индийская пчела (Apis dorsata) встречается на востоке и юге Индии, в странах Индокитая, на Филиппинах, Шри-Ланке, Яве и Калимантане. Длина такой пчелы — 1,7–2 сантиметра. Гнездо этих пчел состоит из одного вертикального массива сотов из воска, прикрепленного сверху к дереву, выступу скалы или строению. Обычно оно покрыто в несколько слоев плотной массой пчел. Высота гнезда может достигать метра. Собранный мед хранится в верхней части гнезда, нижние ячейки используются для выращивания личинок. Гигантские пчелы не приручаются, но коренные жители Юго-Восточной Азии традиционно собирают их мед и воск. Численность гигантских пчел падает — в основном, из-за уменьшения площади лесов.

Отличительной особенностью этого вида служат регулярные миграции. Со сменой сезона вся пчелиная семья, численность которой может достигать ста тысяч особей, покидает гнездо и отправляется на новое место жительства. Это позволяет пчелам использовать для питания растения, цветущие в разное время. Обычно в засушливый сезон пчелы поднимаются на высокогорье, а в сезон дождей спускаются в низины. На одном месте пчелиная колония проводит несколько месяцев, а потом отправляется в обратный путь. Исследования показывают, что семья гигантских пчел обычно возвращается в свое старое гнездо, хотя к моменту возвращения все рабочие пчелы успевают смениться новым поколением (срок их жизни равен примерно двум месяцам).

Пчелиная колония в манговом саду. Фото: Robinson 2021, Journal of Insect Science

Уиллард Робинсон установил, что гигантские пчелы регулярно посещают манговый сад на севере Таиланда в одно и то же время каждый год в качестве временной остановки, чтобы отдохнуть и пополнить запасы перед продолжением путешествия. Впервые он обнаружил пчелиные колонии в этом месте в 2009 году, с тех пор они там отмечались неоднократно. С сентября по ноябрь 2016 года Робинсон встретил в том же саду 49 роев гигантских пчел. Среднее время остановки роя составляло семь дней.

«Мои исследования могут иметь большое значение для сохранения этого харизматичного и экономически важного опылителя и производителя меда. Орнитологи находят всё больше свидетельств того, что сохранение находящихся под угрозой исчезновения видов птиц невозможно без понимания всей их истории жизни, в том числе не только того, где они гнездятся и зимуют, но и того, где именно проходят их миграционные маршруты. То же самое относится и к гигантским медоносным пчелам», — говорит ученый. Робинсон полагает, что обнаруженная им промежуточная остановка заслуживает постоянной защиты, и в то же время задается вопросом, сколько других таких неоткрытых промежуточных остановок было уничтожено в ходе вырубки лесов. По его словам, следует организовать поиск других подобных участков.

Наблюдая за роями медоносных пчел на этой промежуточной остановке, Уиллард Робинсон отметил, что отлету роя предшествовал танец пчел, с помощью которого указывалось направление дальнейшего полета и, возможно, расстояние до следующей остановки. Структура танца напоминает ту, что наблюдается у домашней медоносной пчелы, использующий танец для указания на источник пищи. Танец исполнялся группами от пяти до двадцати пчел примерно за полчаса до общего вылета, за танцорами внимательно наблюдали их сородичи. Робинсон заметил, что пчелы-танцоры были старше прочих пчел (на это указывает оранжевый, а не желтый цвет отметин на их брюшке). Ученый предполагает, что отдельные особи гигантской пчелы могут жить до полугода, обеспечивая передачу информации о маршруте.

Исследование Робинсона описано в статье, опубликованной в специальном выпуске журнала Insect Science, который посвящен фундаментальным и прикладным аспектам биологии медоносных пчел.