Эти 3 игры покинут Game Pass на Xbox в конце января





В приложении Game Pass на мобильных устройствах и консолях Xbox появилась информация об играх, которые покинут подписку в конце января. На данный момент обозначены всего 3 проекта, которые будут удалены из Game Pass уже 31 января:

Nowhere ProphetCyber ShadowXeno Crisis

Отметим, что вчера появлялись слухи о возможном удалении из Game Pass в конце января игр Yakuza [3, 4, 5], Control, The Medium, A Plague Tale: Innocence и некоторых других. Пока эта информация не подтверждается, но Microsoft еще может обновить список игр, которые удалят в конце января из Game Pass, когда официально объявит их через свой блог. Ожидается, что произойдет это уже сегодня.

Напомним, ранее сегодня в Game Pass без предварительного анонса добавили игру Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.