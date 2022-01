Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard





Покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft — это не только приобретение студий, но и приобретение огромного портфеля франшиз. Если сделка будет завершена, Microsoft получает к себе в актив 37 игровых франшиз, которыми сейчас владеет Activision Blizzard.

Среди франшиз, которые отходят Microsoft с покупкой Activision Blizzard, есть очевидно популярные, вроде Call of Duty, Diablo, Starcraft или World of Warcraft. Но есть и некоторые, которые давно уже заброшены издательством Activision, либо не столь известны. Портал VGC составил список из 37 таких франшиз, вот он:

BlurCaesarCall of DutyCandy CrushCrash BandicootDiabloDJ HeroEmpire EarthGabriel KnightGeometry WarsGuitar HeroGunHearthstoneHeroes of the StormHexenInterstate ’76King’s QuestLaura Bow MysteriesThe Lost VikingsOverwatchPhantasmagoriaPitfallPolice QuestPrototypeQuest for GlorySingularitySkylandersSolider of FortuneSpace QuestSpyro the DragonStarCraftTenchu (legacy games)TimeShiftTony Hawk’s Pro SkaterTrue CrimeWorld of WarcraftZork