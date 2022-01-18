Кабмин включил пиво и кресла-коляски в перечень товаров для маркировки

20:40 Автор: Жанна Звягина

Источник: Минпромторг

Правительство включило пиво и кресла-коляски в перечень товаров для маркировки, сообщает во вторник пресс-служба Министерства промышленности и торговли.

Согласно документу, маркировка кресел-колясок с ручным и электрическим приводом начнется с 1 февраля 2023 года.

Документ также предусматривает годовую отсрочку обязательной маркировки велосипедов — она должна начаться с 1 марта следующего года.

Пилотный проект по маркировке кресел-колясок проводился с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года, а эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам — в период с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Оба пилотных проекта были успешно завершены, отметили в ведомстве.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался с 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. До этого момента маркировка будет добровольной, а после — станет обязательной. Тем, кто согласился маркировать пиво уже сейчас, обещаны льготы и преференции.

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К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарственных препаратов, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок и антисептиков.

В декабре руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил журналистам, что в 2022 году в стране начнётся эксперимент по маркировке консервированной рыбной продукции.

#маркировка #торговля #алкоголь

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