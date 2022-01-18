Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев

Вадим Карасев

Девы — люди не самые простые, но вы всегда можете добиться их расположения, если будете следовать простым рекомендациям астрологов. Эксперты рассказали, как можно заслужить любовь и уважение представителей данного Знака.

Даже если вы относитесь к самым ярким Знакам Зодиака, в которых легко влюбиться, Деве вы все равно можете не понравиться. Их представление о прекрасном немного не такое, как у всех остальных людей, так что для того, чтобы очаровать Деву, придется развить в себе нечто большее, чем просто магнетизм.

Как развеселить и вдохновить Деву

Развеселить Деву порой не так-то просто. Если человек этого Знака находится не в самом лучшем настроении, его лучше оставить в покое, но при этом обязательно предложить свою помощь, чтобы Дева знала, что она вам не безразлична.

Вам обязательно нужно узнать, что любят Девы. Впоследствии именно этим стоит заниматься с ними в свободное время. Это могут быть настольные игры, просмотр фильмов и сериалов, прогулки — все, что угодно.

Вдохновение Девы обретают, только если общаются с кем-то, кто умнее и опытнее их. Расскажите им что-то интересное, о чем они точно не знают. Так вы заинтересуете их чем-то, пробудите в них страсть и тягу к знаниям, новым навыкам.

Девы очень внимательны к деталям, поэтому вдохновить их может литературное произведение, фильм, картина, песня. Все это и развеселит их, вдохнет в них желание жить, развлекаться, общаться. Это люди, которые часто берут пример с окружающих. Продемонстрируйте им, что с вами не соскучишься.

Как влюбить в себя Деву

Влюбить этих людей в себя сложно лишь на первый взгляд. Гораздо сложнее удержать их любовь, потому что Девы крайне обидчивы. Если вам удалось достичь с ними взаимопонимания и гармонии, постарайтесь не обижать их. С Девами также важно научиться просить прощения и признавать свои ошибки, ведь они сами делают это и ждут этого от окружающих. Важно не врать, не притворяться и не лицемерить. Этого они вам точно не простят.

Если вы еще не влюбили в себя Деву, то научитесь ее слушать. Покажите ей, что вы — легкий человек. После этого переходите ко второй фазе — физическому контакту. Слегка касайтесь ее плеча, здоровайтесь с ней за руку, обнимайтесь. Если она это поддерживает, значит, у вас получилось. Если она сторонится касаний, значит, вы что-то сделали не так. Фраза «вы не в их вкусе» не применима к Девам. Они могут обрести симпатию даже к тем, кто изначально им не понравился. Все зависит только от вас.