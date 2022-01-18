Как зимой можно гадать на кладбище

Эффективность гадания на кладбище, как скоро будет заметен результат

Что за гадания проводят на кладбище

Какое действие на жертву оказывает приворот на кладбище

Гадать зимой на кладбище – значит, совершать очень сильное, труднопреодолимое и в то же время небезопасное магическое действие. Оно под силу магам и колдунам с опытом. Это обряд, способный сокрушать на своем пути все преграды, а творят его тайно в местах, которые наполнены колдовской мощью.Зимой проводить приворот гораздо сложнее, чем летом. Земля нужна сухая, поэтому лучшее время года для удачного колдовства – лето. А зимой землю магу сначала придется просушить и только потом с ней работать.Если обряд провести с соблюдением всех колдовских правил, в его эффективности по отношению можно будет не сомневаться. Поэтому лучше, чтобы выполнял его тот человек, который хорошо разбирается во всех тонкостях этого темного дела. Тогда неприятности и тяжелые последствия обойдут стороной, как самого заказчика, так и его жертву.То, как быстро начнет действовать приворот, будет зависеть от разных факторов. Прежде всего, это личность, на которую проводят обряд, ее особенности.Если жертва является человеком с сильной волей и мощной энергией, то активация приворота в таком случае может значительно затянуться. Причем сразу сделать прогноз, насколько быстро будет достигнут результат, не получится, ведь по внешнему виду понять, какими особенностями обладает человек, не так уж просто.Имеет значение при кладбищенском привороте также и местонахождение жертвы. Чем человек ближе от колдуна, тем более быстрым и заметным будет результат.Сложно придется колдуну добиться желаемого, если пара рассталась совсем недавно. Приворот в таком случае может не только слишком долго активизироваться, он может вовсе не проявиться полноценно.Привороты классифицируются по-разному. Они бывают белыми и черными, то есть преследуют благую цель или злую. Приворот, совершенный на кладбище, относится к самым известным у черных магов, и его влияние на человека действительно сильное. Это любовная привязка жертвы к заказчику ритуала.Для его проведения понадобятся какие-то кладбищенские вещи. Их берут с могилы: еду, искусственный цветок, часть венка или даже просто землю. После проведения ритуала такой атрибут прячут в доме. Магическим действиям максимальную эффективность придаст глубокая ночь. Как утверждают чародеи, это время от полуночи до 3 часов ночи.В основе такого приворота используется мертвая некротическая энергия, от которой он наполняется силой и набирает мощь. С помощью темной энергии колдун способен подавить у жертвы проявление ее сознания и даже саму душу. В итоге человека охватывает всеобъемлющая любовь к тому, кого он раньше, как говорится, в упор не замечал.Могилу для проведения ритуала находят по таким признакам:она должна быть старой, с фотографией, давно потерявшей свой цвет;надгробие должно иметь повреждения и покоситься от времени;могилу должны окружать сухие кусты и деревья;если известно, что в могиле упокоены супруги, чей брак при жизни был счастливым, или ребенок, проживший менее 12 лет;если могила принадлежит мужчине, чье имя такое же, как у избранника.Проводя ритуал, колдун просит темные силы, хозяина кладбища и души тех, кто покоится в выбранной могиле, помочь своей энергией подчинить волю жертвы. В итоге человек начинает чувствовать то, чего и добивался заказчик. Именно это и является сутью старинного ритуала – подчинить волю жертвы темным силам.