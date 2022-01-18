Кевин О’Лири заинтересовался покупками акциями зеленых майнеров

Канадский предприниматель и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири заявил об интересе к покупкам майнинговых компаний, которые используют зеленую энергетику.

В ходе беседы с Энтони Помплиано О’Лири рассказал о том, что суверенные фонды Ближнего Востока рассматривают возможности майнинга. По его мнению, в течение следующих двух-трех лет они могут войти в это пространство, сфокусировавшись на акциях «дружелюбно настроенных к экологии» компаний.

Бизнесмен не исключил создание собственной майнинговой фирмы. Помимо одобрения его инициативы властями, О’Лири хотел бы заручиться поддержкой жителей сопряженной с ее дислокацией территории.

Еще одним условием для развития этого направления бизнеса предприниматель назвал создание возможностей для майнинговых компаний отражать доход от добычи криптовалют в финансовой отчетности. Для О’Лири и других финансистов, как он считает, это создаст стимул для инвестиций.

Напомним, в ноябре О’Лири сообщил, что держит практически 10% своего капитала в криптовалютах.

Ранее инвестор призвал власти США как можно скорее разработать нормативную базу для рынка криптовалют.

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