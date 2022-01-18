Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Кевин О’Лири заинтересовался покупками акциями зеленых майнеров

Кевин О’Лири заинтересовался покупками акциями зеленых майнеров

Кевин О’Лири заинтересовался покупками акциями зеленых майнеров


Канадский предприниматель и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири заявил об интересе к покупкам майнинговых компаний, которые используют зеленую энергетику.


В ходе беседы с Энтони Помплиано О’Лири рассказал о том, что суверенные фонды Ближнего Востока рассматривают возможности майнинга. По его мнению, в течение следующих двух-трех лет они могут войти в это пространство, сфокусировавшись на акциях «дружелюбно настроенных к экологии» компаний.



Бизнесмен не исключил создание собственной майнинговой фирмы. Помимо одобрения его инициативы властями, О’Лири хотел бы заручиться поддержкой жителей сопряженной с ее дислокацией территории.


Еще одним условием для развития этого направления бизнеса предприниматель назвал создание возможностей для майнинговых компаний отражать доход от добычи криптовалют в финансовой отчетности. Для О’Лири и других финансистов, как он считает, это создаст стимул для инвестиций.


Напомним, в ноябре О’Лири сообщил, что держит практически 10% своего капитала в криптовалютах.


Ранее инвестор призвал власти США как можно скорее разработать нормативную базу для рынка криптовалют.


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр
Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр
Обнаженная Анастасия Волочкова залезла в море
Обнаженная Анастасия Волочкова залезла в море
Павел Прилучный и Мирослава Карпович запечатлелись в пустыне
Павел Прилучный и Мирослава Карпович запечатлелись в пустыне
Полезные свойства аира болотного и сферы его применения
Полезные свойства аира болотного и сферы его применения
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе с беременной возлюбленной и старшим сыном
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе
"Единая Россия" добилась пожизненного срока для педофилов
"Единая Россия" добилась пожизненного срока для педофилов
Кевин О’Лири заинтересовался покупками акциями зеленых майнеров
Кевин О’Лири заинтересовался покупками акциями зеленых майнеров
Анализ фьючерсов: медведи отступили, но не сдались
Анализ фьючерсов: медведи отступили, но не сдались
В Якутии открылась новая школа в рамках нацпроекта «Образование»
В Якутии открылась новая школа в рамках нацпроекта «Образование»
В КЧР в 2022 году в 26 школах появятся центры «Точка роста»
В КЧР в 2022 году в 26 школах появятся центры «Точка роста»
[Утечка] Появился список игр, которые пополнят Game Pass во второй половине января (UPD)
[Утечка] Появился список игр, которые пополнят Game Pass во второй

Топ на сегодня

Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье

Еще по теме

Телезвезда Кевин О’Лири рассказал о своих инвестициях в криптовалюты
Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов
Ryanair предложит пассажирам бесплатные авиабилеты
Авиакомпания Ryanair инвестирует в итальянский рынок миллиард долларов