Команда кроссчейн-протокола Multichain исправила критическую уязвимость

Разработчики кроссчейн-протокола Multichain (ранее Anyswap) сообщили о выявлении и исправлении уязвимости, затронувшей шесть токенов: WETH, PERI, OMT, WBNB, MATIC и AVAX.

1/A critical vulnerability that affected 6 tokens (WETH, PERI, OMT, WBNB, MATIC, AVAX) has been reported and fixed.



All assets on both V2 Bridge and V3 Router are safe, and cross-chain transactions can be done safely.



More info👇https://t.co/Mm6yWMwlCS