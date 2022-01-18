Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 комментирует новые слухи о проблемах в разработке





Сегодня появились новые слухи о проблемах с разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которые говорят, что проект могут перенести на 2023 год, а полноценная его разработка началась только в 2020 году. Студия GSC Game World не делает никаких официальных заявлений по появившейся информации, но ее менеджеры по работе с сообществом отреагировали в чате Discord.

По словам менеджеров команда GSC Game World, нет смысла отвечать официально на информацию, которая появляется в сети о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 от различных СМИ и инсайдеров. Вот что заявил по поводу новых слухов менеджер McCulkin:

Если честно, странно, что кто-то ещё до сих пор верит в такое. А если завтра какой-то другой «многоуважаемый канал со 100 подписчиками» скажет, что в Сталкере будут гонки на динозаврах, а игру до сих пор делает один человек и он при этом работает параллельно над игрой по космическим самолётам, которые вместе с Казаками перемещаются на другие планеты, это тоже нужно будет комментировать? Очевидно, что это выглядит как просто максимально вывернутый для кликбейтов инфоповод «Бардак в студии?, расходный материал?» я бы рекомендовал не обращать внимание на подобного рода «информацию», в ней нет ничего, чтобы хоть теоретически могло соответствовать правде. Вокруг игры постоянно разговоры, для многих ютуберов, журналистов и изданий заголовки, в названии которых есть с2, набирают дополнительные просмотры/клики. […] В студии всё хорошо, мы все трудимся над проектом, который хотим выпустить в лучшем качестве.

Другой менеджер по работе с сообществом GSC Game World под ником Merry_PropheT говорит следующее:

В различных соцсетях, блогах и форумах постоянно что-то да появляется по игре. Где-то информация может быть как «в сталкер 2 можно будет бегать наперегонки с оленями», что является полным абсурдом и это можно легко считать как «фейк» и «вброс». В других же случаях пишут более стандартные для таких «инфоповодов» формулировки про страх, крах, провал и т.д. Суть от этого не меняется, ведь что первый мой пример, что второй — это вбросы, которые не имеют никакого реального обоснования. Но почему-то первый пример сразу понятно, что фейк и на него не обращают внимания, а про «крах и страх» всем кажется правдоподобным. Поэтому и нет смысла отвечать на каждый фейк, вброс, слив или ОЧЕРЕДНОЙ ИНФОПОВОД. Просто потому, что это всё одно и то же — это лишь слухи, которые можно весело обсудить. Но доверять им уж точно не стоит.

Напомним, ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли дату релиза проекта с апреля 2022 года на декабрь 2022 года, то есть отодвинули ее почти на 7 месяцев.