Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2022 года

Вадим Карасев

Завтра отмечается один из самых больших православных праздников — Крещение Господне, называемое также Богоявлением. Сегодня же, за день до него, православные христиане будут поститься, ведь 18 января наступает однодневный Крещенский пост.

Ранее мы рассказывали об обычаях и приметах Крещенского сочельника. Пришло время поговорить о другой его стороне — посте. Воздержание установлено в связи с высшим смыслом этого праздника.

Почему принято поститься перед Крещением

Недаром говорят, что Крещение принято праздновать не 19, а начиная с 18 числа. Этот праздник несет в себе особый смысл, определяющий всю сущность христианской веры в целом.

Сам праздник проходит без поста, но в течение всего 18 января нельзя есть ни мясо, ни рыбу, ни молоко. Воздержание от пищи связано с древней традицией строго поститься перед таинством посвящения в веру. Иисус Христос проходил через это за день до своего крещения. 19 числа Иоанн Предтеча крестил Христа в реке Иордан. В этот день каждый год мы получаем то же благословение, что и Христос, но виде святой воды: она стала таковой после того, как Бог во плоти вошел в воду. Именно поэтому мы тоже должны поститься, чтобы быть похожими на Господа нашего Иисуса Христа.

Как поститься 18 января 2022 года

Пост начинается не утром 18 числа, а вечером 17, после вечерней службы. Таковы церковные правила. Заканчивается пост тоже не на следующее утро, а вечером 18 января, после завершения торжественной литургии и освящения воды.

Получается, что вода освящается не один, а два раза: в Сочельник сразу после завершающей Крещенский пост литургии и утром самого праздника. Сила воды при этом равноценна, поэтому набирать ее можно как во вторник вечером, так и в среду утром — на ваше усмотрение.

Пост всегда заканчивается глотком святой воды. Во время поста принято принимать пищу всего один раз. При этом есть нужно сочиво — специально приготовленное постное блюдо из пшеницы, риса, орехов и сухофруктов. Все, кто не может поститься по причине болезни, освобождаются Церковью от поста. При этом все равно лучше отказаться от излишеств, отдавая предпочтение простой еде.

В этот день помимо поста принято также освящать свой дом, окропляя его святой водой, набранной в прошлом году или свежей. 18 января стоит провести в молитвах и общении с Богом. Постарайтесь отказаться от излишнего веселья и шумных компаний. Займитесь легкими домашними делами, пообщайтесь с близкими.