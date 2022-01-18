Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2022 года

Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2022 года

Завтра отмечается один из самых больших православных праздников — Крещение Господне, называемое также Богоявлением. Сегодня же, за день до него, православные христиане будут поститься, ведь 18 января наступает однодневный Крещенский пост.


Ранее мы рассказывали об обычаях и приметах Крещенского сочельника. Пришло время поговорить о другой его стороне — посте. Воздержание установлено в связи с высшим смыслом этого праздника.

Почему принято поститься перед Крещением

Недаром говорят, что Крещение принято праздновать не 19, а начиная с 18 числа. Этот праздник несет в себе особый смысл, определяющий всю сущность христианской веры в целом.

Сам праздник проходит без поста, но в течение всего 18 января нельзя есть ни мясо, ни рыбу, ни молоко. Воздержание от пищи связано с древней традицией строго поститься перед таинством посвящения в веру. Иисус Христос проходил через это за день до своего крещения. 19 числа Иоанн Предтеча крестил Христа в реке Иордан. В этот день каждый год мы получаем то же благословение, что и Христос, но виде святой воды: она стала таковой после того, как Бог во плоти вошел в воду. Именно поэтому мы тоже должны поститься, чтобы быть похожими на Господа нашего Иисуса Христа.

Как поститься 18 января 2022 года


Пост начинается не утром 18 числа, а вечером 17, после вечерней службы. Таковы церковные правила. Заканчивается пост тоже не на следующее утро, а вечером 18 января, после завершения торжественной литургии и освящения воды.

Получается, что вода освящается не один, а два раза: в Сочельник сразу после завершающей Крещенский пост литургии и утром самого праздника. Сила воды при этом равноценна, поэтому набирать ее можно как во вторник вечером, так и в среду утром — на ваше усмотрение.

Пост всегда заканчивается глотком святой воды. Во время поста принято принимать пищу всего один раз. При этом есть нужно сочиво — специально приготовленное постное блюдо из пшеницы, риса, орехов и сухофруктов. Все, кто не может поститься по причине болезни, освобождаются Церковью от поста. При этом все равно лучше отказаться от излишеств, отдавая предпочтение простой еде.

В этот день помимо поста принято также освящать свой дом, окропляя его святой водой, набранной в прошлом году или свежей. 18 января стоит провести в молитвах и общении с Богом. Постарайтесь отказаться от излишнего веселья и шумных компаний. Займитесь легкими домашними делами, пообщайтесь с близкими.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
BitMEX анонсировала покупку одного из старейших в Европе банков
BitMEX анонсировала покупку одного из старейших в Европе банков
Энтомолог выяснил, где останавливаются на отдых перелетные пчелы
Энтомолог выяснил, где останавливаются на отдых перелетные пчелы
Игроки обнаружили в Diablo 2: Resurrected «консольную DRM» защиту
Игроки обнаружили в Diablo 2: Resurrected «консольную DRM» защиту
Руководители Take-Two довольны результатами Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition
Руководители Take-Two довольны результатами Grand Theft Auto: The
Мифы о популярных продуктах
Мифы о популярных продуктах
В 2022 году «Смена» примет 13 тысяч школьников
В 2022 году «Смена» примет 13 тысяч школьников
В Нижегородской области в 2021 году более 7,4 тыс. детей прошли обучение в детских технопарках «Кванториум»
В Нижегородской области в 2021 году более 7,4 тыс. детей прошли
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2022 года
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2022
Деградацию российских судоходных рек можно остановить
Деградацию российских судоходных рек можно остановить
В Fidelity спрогнозировали покупку биткоина государствами
В Fidelity спрогнозировали покупку биткоина государствами
Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более $1,1 млн
Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более

Топ на сегодня

СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике
Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире

Еще по теме

Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2020 года
Крещенский сочельник в 2018 году: когда наступает - какого числа
Крещенский однодневный пост: почему важно поститься 18 января 2021 года
Когда будет Крещение Господне в 2018 году: какого числа – дата праздника