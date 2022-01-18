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Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года

Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года

В преддверии Рождества Христова верующие отмечают навечерие Богоявления. В этот день действует однодневный строгий пост, и в православном мире проводят торжественные службы, на которых молятся для обретения счастья.


Крещенский сочельник — это время подготовки к одному из главных православных праздников, Крещению Господню. В этот день соблюдаются церковные правила, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести 18 января 2022 года в кругу семьи, чтобы укрепить взаимоотношения с близкими.

Смысл Крещенского сочельника

Навечерие — важное событие перед одним из двунадесятых праздников в православной религии. Верующие готовятся отметить день, когда Иисус Христос принял крещение в водах священной реки Иордан, молятся, чтобы очистить души от греха и вступить на путь света. Молитвы возносят Иоанну Крестителю, чтобы обрести его благословение и укрепиться в вере.

Строгий пост соблюдается в память о Крестителе, который принял мученическую смерть, отказавшись следовать языческой вере. Иоанн остался верен христианской религии, и его подвиг служит хорошим уроком для всех нас.

Традиции навечерия в 2022 году


18 января верующие молятся Господу и высшим силам как перед домашними иконостасами, так и на службах, посвященных грядущему празднику. В этот день читают молитвы о здравии, прощении грехов, укреплении в вере и просят благословения.

Традиционно в Сочельник не едят мясную и молочную продукцию, довольствуясь растительной пищей: овощами, фруктами, орехами, медом. В этот день отказываются от увеселительных мероприятий, приходят на выручку нуждающимся, отказываются от вредных привычек, скандалов и выяснения отношений.

Работать в день навечерия не запрещено, однако священнослужители рекомендуют молиться перед началом всякого дела, а также не проводить время праздно, отказываясь от очищающих молитв.

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По материалам: dailyhoro.ru

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