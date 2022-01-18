Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе с беременной возлюбленной и старшим сыном

Вадим Карасев

Футболист Криштиану Роналду получил специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards. Мероприятие прошло в Цюрихе (Швейцария) 17 января. За наградой спортсмен прибыл в сопровождении беременной возлюбленной, Джорджины Родригес, и старшего сына, Криштиану Роналду — младшего.

Семейное фото футболист опубликовал в инстаграме с подписью:

Всегда со мной.

Для светского выхода Джорджина выбрала образ в стиле total black. Модель пришла в строгом черном платье, поверх которого набросила черный тренч, а завершали ее образ классические лодочки. Криштиану Роналду — младший пришел поддержать своего отца в расслабленном образе: он выбрал черную косуху, джинсы и ярко-желтые кеды.





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду





Криштиану Роналду с сыном

О скором прибавлении в их семье стало известно в конце прошлого года. Роналду поделился радостной новостью в своем блоге, а Джорджина показала снимки УЗИ, на которых было видно, что она беременна двойней. Позже будущие родители раскрыли пол малышей: они ждут мальчика и девочку.

У футболиста уже есть два сына и две дочери. О матери старшего сына, Криштиану, до сих пор ничего не известно. Близнецы Матео и Ева появились на свет при помощи суррогатной матери, а дочь Алана стала первым совместным ребенком Роналду и Родригес.

Сплетник