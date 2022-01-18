Кристина Орбакайте показала фото со дня рождения Михаила Земцова

50-летняя певица Кристина Орбакайте поделилась фото со дня рождения мужа. Михаила Земцова поздравили Филипп Киркоров, Ольга Крутая и другие звездные гости. Известная певица, актриса Кристина Орбакайте замужем за Михаилом Земцовым. Бизнесмен 15 января отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 44 года. В честь именинника устроили шумную вечеринку.Наталья Твердовская, Кристина Орбакайте, Михаил Земцов и Ольга Крутая Кристина Орбакайте поделилась снимками с торжества. Кстати, певица познакомилась с будущим мужем как раз в его день рождения. В 2004 году Михаил Земцов отмечал праздник в Майами. А Кристина Орбакайте ошиблась адресом и оказалась в особняке бизнесмена, хотя искала дом Игоря Николаева.Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Филипп Киркоров и другие гости «Отгремел День Рождения Миши! Спасибо всем друзьям за то, что разделили этот праздник с нашей семьёй! ❤️»— написала звезда.Кристина Орбакайте и Эдгар Шабанов - президент группы компаний РИВ ГОШ «Самая красивая семья! Неповторимая космическая красота!!!😍», «Красивая семья! Будьте счастливы!!!», «Вы просто одно целое❤️! Так радостно смотреть на вашу семью! Вечной взаимной любви вам и благополучия! 👏👏👏», «У Клавдии глаза папины, а улыбка как бабушки и мамы🔥», «🔥Красивые все, счастливые👏🔥так держать!!!!!», «Вы так похожи друг на друга, как единое целое», — комментируют поклонники в Instagram. День рождения мужа это двойной праздник для Кристины Орбакайте, в этот день 18 лет назад она познакомилась с Михаилом.Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочерью Клавдией «Кстати, сегодня 18 лет нашей с Мишей встрече! ❤️», - напомнила Кристина.