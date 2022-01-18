Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19

Вадим Карасев

Один из лидеров итальянских антиваксеров — Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице Перуджи. Первыми о его смерти сообщили товарищи по антипрививочному движению, не указав при этом ее причину.

"Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины", — заметило издание Corriere della Sera.

Однако один из близких друзей почившего итальянца, предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от коронавируса. При этом мужчина считает, что гибель Марилли на совести тех, кто выступает против прививок от COVID-19.

Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести.

Марилли был членом общественного движения "Освободим Италию", объединяющего многих противников вакцинации от коронавирусной инфекции. Его смерть после публикаций в СМИ вызвала бурную реакцию со стороны местных антиваксеров — они даже опубликовали пресс-релиз, призвав прессу прекратить муссировать историю и пригрозив юридическими последствиями.

Ранее Ruposters писал, что блогер Роджерс обвинил антипрививочников в хайпе на теме COVID-19.