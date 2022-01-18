Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Один из лидеров итальянских антиваксеров — Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице Перуджи. Первыми о его смерти сообщили товарищи по антипрививочному движению, не указав при этом ее причину.
"Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины", — заметило издание Corriere della Sera.
Однако один из близких друзей почившего итальянца, предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от коронавируса. При этом мужчина считает, что гибель Марилли на совести тех, кто выступает против прививок от COVID-19.
Марилли был членом общественного движения "Освободим Италию", объединяющего многих противников вакцинации от коронавирусной инфекции. Его смерть после публикаций в СМИ вызвала бурную реакцию со стороны местных антиваксеров — они даже опубликовали пресс-релиз, призвав прессу прекратить муссировать историю и пригрозив юридическими последствиями.
Ранее Ruposters писал, что блогер Роджерс обвинил антипрививочников в хайпе на теме COVID-19.