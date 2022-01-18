Лунный день сегодня 18 января 2022 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны переменчива, и советы астрологов на каждый день помогут использовать ее влияние себе во благо. С их помощью будет проще планировать дела и привлекать удачу во всех сферах жизни.

Сегодняшний день будет особенным. Полнолуние 18 января окажет сильное влияние на всех без исключения, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подготовиться к этому событию заранее. Используя силу Полной Луны, можно запросто разрешить сложности и обрести удачу на весь период ее убывания.

Фаза Луны: Полнолуние во Льве. 16 лунный день будет гармоничным, и астрологи рекомендуют не нарушать хрупкого равновесия, чтобы не поддаться разрушительным эмоциям и не зайти в тупик. Переизбыток энергии важно пускать в мирное русло, и в этот вторник лучшим выходом для нее будет творчество.

Магнитные бури 18 января: солнечная активность по-прежнему доставляет дискомфорт. Метеочувствительным людям необходимо позаботиться о своем самочувствии.

Что привлечет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о здоровье;творчество;обретение гармонии;позитивное общение;умеренная физическая активность;участие в развлекательных мероприятиях.агрессия и напор;безделье;новые трудоемкие дела;лесть и сплетни;авантюры и риски.

В день Полнолуния очищение будет играть огромную роль, а значит, можно заняться практиками, освобождающими от негативных мыслей, а затем прибраться в жилище. Наведение порядка поможет не только создать уютную атмосферу, но и избавиться от всего, что доставляет дискомфорт и мешает движению позитивной энергетики. Уместным будет приготовление вкусных блюд, которые порадуют близких.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

В день Полнолуния оптимальным будет выбор желтых оттенков в одежде. Яркие цвета помогут сохранить позитивный настрой и найти вдохновение. Астрологи рекомендуют избегать контрастных расцветок, чтобы избежать перепадов настроения.

В этот день стоит избегать золотых украшений, чтобы избежать агрессии и напора. Отдать предпочтение лучше изделиям из дерева. Энергетика этих украшений поможет сохранить внутреннее равновесие и избежать неприятностей. Камнями-талисманами выступят гематит и циркон.

Финансы и работа в 16 лунный день

Сегодня при должном усердии проекты получат свое развитие, однако астрологи рекомендуют отказаться от рисков и необдуманных шагов. Полнолуние открывает новые перспективы, особенно если речь идет о карьерном росте и развитии талантов. В этот день можно смело проводить запланированные финансовые операции, заключать сделки и вести переговоры. Стоит отказаться от покупки сложной техники, а также обратить внимание на незавершенную работу, выполнить которую важно как можно скорее.

Любовь и общение 18 января

В день Полнолуния общение должно быть позитивным, поэтому от выяснений отношений с близкими лучше отказаться. Обходить острые углы важно для сохранения гармоничных взаимоотношений. Поиск любви 18 января лучше отложить — в этот день лучше всего погадать на суженого, ведь в Рождественский Сочельник гадания самые правдивые. Отказаться от свиданий стоит и в том случае, если настроение меняется, чтобы не оставить негативных воспоминаний у потенциального партнера.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В Полнолуние особое внимание нужно уделить эмоциональному состоянию. Постоянные перепады настроения в такие периоды не редкость, поэтому астрологи рекомендуют прибегнуть к практикам, позволяющим избавляться от стресса и направлять энергию в мирное русло. Немаловажной будет забота о здоровье: солнечные ветра могут доставить дискомфорт, что не лучшим образом скажется на настроении и активности.