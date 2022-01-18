Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками

Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова призналась, как относится к Алисе и Ратмиру. Симона привыкла быть откровенной с подписчиками. Вот только ее рассуждения о внуках смутили многих фанатов. Симона Юнусова известна на всю страну своими методиками воспитания. Она в подробностях рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается при общении с внучкой Алисой. Девочка с раннего детства проводит с бабушкой почти каждый день, поэтому мама Тимати имеет большое влияние на малышку. А вот с внуком Ратмиром она встречается гораздо реже. Все дело в том, что мама мальчика Анастасия Решетова не хотела передавать сына на воспитание свекрови. Сейчас Симона чувствует, что недостаточно близка с малышом. «Естественно люблю Алису больше. Я провожу с ней время с рождения. Я привязана больше к Алисе, ведь рощу ее с младенчества. А Ратмира просто люблю», — заявила мама рэпера.Дети Тимати Симона неоднократно делилась, что ее не устраивают методики воспитания Решетовой. Вмешиваться в отношения мамы и сына она пока не собирается, хотя то и дело рассказывает о своем беспокойстве. «Я бы вела с себя с Ратмиром по-другому, но остальные моменты я буду обсуждать с его родителями и больше ни с кем», — поделилась Юнусова. Поклонники уверены, что Симона недолюбливает Решетову. Еще бы, ведь модель обвиняли в том, что она увела Тимати у недавно родившей Алены Шишковой. Якобы именно это свекровь не смогла простить Анастасии. Разумеется, женщины периодически встречаются на семейных праздниках, но вместе проводят крайне мало времени. Зато с Аленой Симона находится в прекрасных отношениях. Она часто хвалит ее за материнские качества и защищает перед подписчиками. Сам Тимати во все эти семейные разборки не вмешивается.