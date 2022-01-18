Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд

Криптовалютная инвесткомпания Mechanism Capital объявила о запуске фонда в размере $100 млн для инвестиций в проекты на базе концепции play-to-earn. Об этом пишет CoinDesk.

Представители фирмы отметили, что Mechanism Capital устанавливает прямые партнерские отношения с разработчиками игр в дополнение к предоставлению капитала. Фонд под названием Mechanism Play возглавит бывший сотрудник Apple Стив Чо.

«Мы хотим поддерживать игры, в которые люди хотят играть, независимо от криптостимулов», — заявил в интервью изданию глава компании Марк Вайнштейн.

Ранее Mechanism Capital участвовала в раундах финансирования крупных проектов, в том числе платформы деривативов dTrade, AlchemyNFT и Nansen.

Напомним, в декабре 2021 года гейминговая платформа Gala Games и венчурная фирма C² Ventures объявили о запуске фонда на $100 млн для инвестиций в разработчиков игр и новые проекты на базе блокчейна.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!