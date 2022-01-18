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Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд

Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд


Криптовалютная инвесткомпания Mechanism Capital объявила о запуске фонда в размере $100 млн для инвестиций в проекты на базе концепции play-to-earn. Об этом пишет CoinDesk.


Представители фирмы отметили, что Mechanism Capital устанавливает прямые партнерские отношения с разработчиками игр в дополнение к предоставлению капитала. Фонд под названием Mechanism Play возглавит бывший сотрудник Apple Стив Чо.


«Мы хотим поддерживать игры, в которые люди хотят играть, независимо от криптостимулов», — заявил в интервью изданию глава компании Марк Вайнштейн.


Ранее Mechanism Capital участвовала в раундах финансирования крупных проектов, в том числе платформы деривативов dTrade, AlchemyNFT и Nansen.


Напомним, в декабре 2021 года гейминговая платформа Gala Games и венчурная фирма C² Ventures объявили о запуске фонда на $100 млн для инвестиций в разработчиков игр и новые проекты на базе блокчейна.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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