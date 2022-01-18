Менеджер Xbox рад, что может играть в Halo на геймпаде Playstation





За последние несколько лет индустрия видеоигр размыла границы между платформами. Начало этому было заложено с введением общего мультиплеера — сначала между Xbox и PC, а после и Playstation, Switch и мобильные платформы присоединились к этому тренду. Сейчас многие популярные онлайн проекты имеют общий мультиплеер, а некоторые даже предлагают общий прогресс между всеми платформами.

Один из моментов в сближении платформ — выпуск некогда эксклюзивных консольных проектов на PC. В этом году Microsoft впервые выпустила новую часть Halo сразу на Xbox и PC, а Sony продолжает портировать на PC свои хиты прошлых лет.

Менеджер социальных сетей Xbox, который в Twitter известен под ником Stein, опубликовал запись, в которой показал, что может играть в Halo на геймпаде Playstation, а в God of War на геймпаде Xbox. Он отметил, что ему «нравится эпоха игр, в которой мы живем».

I love the era of gaming we’re in ❤️ pic.twitter.com/4PIP7KQkjm — Stein (@steinekin) January 16, 2022



Напомним, ранее разработчики God of War говорили, что адаптировали свой проект при переносе на PC полностью под геймпад Xbox и многие другие контроллеры.