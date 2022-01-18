Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к созданию метавселенной

Корпорация Microsoft объявила о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд. В компании заявили, что приобретение «предоставит строительные блоки для создания метавселенной».

When Candy Crush and CoD become your actual job. Microsoft x Activision Blizzard. 🎮❤️📱https://t.co/nw4cLoaoTB pic.twitter.com/QPGt9DC2jF — Microsoft (@Microsoft) January 18, 2022

«Сегодня игры — самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах. Они определят развитие метавселенных. Мы инвестируем значительные средства в контент мирового класса, сообщество и облачные вычисления, чтобы открыть новую эру, где геймеров и создателей игр ставят на первое место», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Microsoft приобрела акции Activision Blizzard по цене $95 за бумагу. Сумма соглашения почти на $20 млрд превысила рыночную капитализацию последней на момент анонса. Сделку планируют закрыть до 30 июня 2023 года.

Компании продолжат работать независимо друг от друга. Однако Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру как главе Microsoft Gaming.

В открытом письме сотрудникам глава издателя видеоигр Бобби Котик отметил, что сообща двум компаниям будет легче конкурировать с другими участниками рынка «за лидерство по мере развития метавселенной».

Котик подтвердил, что остается главой компании. Этот пост он занимает с 1991 года.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что через два-три года большинство виртуальных встреч будут проходить в метавселенных.

Напомним, в декабре 2021 года издатель видеоигр Ubisoft объявил о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT.