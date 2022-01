Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к созданию метавселенной

Корпорация Microsoft объявила о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд. В компании заявили, что приобретение «предоставит строительные блоки для создания метавселенной».

When Candy Crush and CoD become your actual job. Microsoft x Activision Blizzard. 🎮❤️📱https://t.co/nw4cLoaoTB pic.twitter.com/QPGt9DC2jF