Microsoft заплатит $3 млрд, если сорвется покупка Activision Blizzard





Корпорация Microsoft объявила сегодня, что покупает Activision Blizzard. Но это не означает, что сделка уже завершена. На закрытие сделки могут уйти месяцы, некоторые аналитики даже предполагают, что завершена покупка Activision Blizzard будет не раньше лета 2023 года. Напомним, что Microsoft заявила о намерении приобрести Zenimax (Bethesda) в сентябре 2020 года, а завершена сделка была в марте 2021 года.

Процесс слияния двух крупных компаний должен пройти урегулирование со стороны антимонопольных органов. Как отметил известный игровой аналитик Даниэль Ахмад в Twitter, компания Microsoft должна будет заплатить $3 млрд, если сделка по покупке Activision Blizzard сорвется из-за регулирующих органов.

Microsoft would have to pay $3bn to Activision Blizzard if the deal doesn't go through / is blocked. https://t.co/sioE9WExzE — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 18, 2022



Отметим, что за Activision Blizzard компания Microsoft намерена заплатить $68,7 млрд.