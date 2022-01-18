Мифы о популярных продуктах

1. Коричневые и белые яйцаПочему-то большинство из нас на 100% уверены, что коричневые яйца полезнее белых. Возможно, так происходит из-за того, что цена на них выше. А мы привыкли к тому, что высокая стоимость связана с высоким качеством продукта, хотя далеко не всегда это правда. На самом деле вкус и польза коричневых и белых яиц практически идентичны. Что касается повышенной цены первых, то она связана со следующим фактом: коричневые яйца дольше «созревают» в организме куриц, так как в процессе формирования они «раскрашиваются». То есть птицам требуется больше энергии и корма, чтобы их высидеть. На полезные качества содержимого скорлупы этот момент не влияет, поэтому можете смело покупать белые яйца.2. Белый и коричневый сахарЕще одна извечная борьба цветов. И снова мы уверены в том, что коричневый лучше белого – именно такую информацию вложили в наши головы. А что на деле? Два вида сахара отличаются между собой по количеству патоки (которую удаляют в процессе производства продукта). В белом сахара ее содержимое составляет примерно один процент, в то время как в коричневом – пять-шесть процентов. Из-за этого продукт и приобретает нестандартный цвет. Также патока оказывает влияние на физические свойства сахара. В составе коричневого больше жидкости, поэтому он взаимодействует с продуктами немного иначе, чем белый. Отсюда и указания в кондитерских рецептах относительно того, какой именно сахар нужно использовать для получения хорошего результата.3. Нагревание медаС медом свои нюансы. Многие советуют не нагревать его, так как в этом случае он теряет свои полезные свойства и даже может быть опасным для здоровья. Тогда возникает вопрос: как использовать продукт при приготовлении различных блюд, если он, например, застыл в холодильнике? Давайте разбираться. Во время нагревания мед действительно может стать менее полезным для организма, однако исход зависит от температуры. Если мед кристаллизировался, вы можете снова сделать его жидким и сохранить все витамины и нужные вещества при условии, что будете растапливать при температуре, не превышающей 95 градусов. А вот длительное нагревание продукта, например, если вы добавляете его в выпечку, которая готовится в духовке, приводит к тому, что он перестает быть полезным для здоровья, а также теряет характерный медовый аромат.4. ПопкорнМы привыкли относиться к попкорну, как и к другим вредным снекам, например, чипсам или сухарикам. То есть не злоупотреблять и лакомиться как можно реже. Однако это правило относится исключительно к магазинному попкорну, а также тому, который готовят в кинотеатре, с разными вкусами и добавками. Но если речь идет о воздушной и невероятно вкусной кукурузе, которую легко можно сделать в домашних условиях, то здесь никаких ограничений нет. Такой попкорн может стать отличной закуской, которая принесет пользу организму – насытит его клетчаткой и антиоксидантами. Для приготовления лакомства понадобятся только сковорода, крышка, кукуруза, масло и соль.5. Замороженные овощи vs свежиеЗамороженные овощи являются невероятно удобными, особенно зимой, когда на рынке продают продукты по заоблачным ценам, а в рацион хочется добавить чего-нибудь полезного. Однако в магазине мы предпочитаем проходить мимо, так как искренне считаем, что при заморозке овощи теряют питательные и полезные вещества, которые входили в их состав. На самом деле, замороженные продукты обладают такой же питательной ценностью, как и свежие – этот факт подтвердили недавние исследования ученых. Поэтому не бойтесь включать их в свое меню.6. В лимоне больше всего витамина СНе совсем понятно, откуда взялась такая информация, и почему в миф до сих пор верят. Лимон не может считаться оптимальным продуктом для получения витамина С, так как в нем содержится всего 53 мг на 100 граммов продукта. Для сравнения, в болгарском перце 77 мг витамина С, в черной смородине – 181 мг. А необходимая для человеческого организма дневная норма составляет 90 мг. Поэтому, вопреки распространенному мнению, цитрусовый находится далеко не на первом месте по содержанию витамина.7. Червивые грибыИнформация для любителей собирать грибы. Некоторые люди считают, что если грибы червивые, значит, они автоматически не могут быть ядовитыми. Однако это неправда. То, что опасно для здоровья человека, совсем не обязательно будет ядовито для других существ, и наоборот. Например, мы обожаем лисички, а черви стараются держатся от них подальше, так как в составе грибов есть вещество, токсичное для личинок. А мухи часто откладывают яйца в мухоморы, но все мы знаем, что эти грибы ядовитые. В общем, смысл понятен.8. Перепелиные яйцаЗдесь примерно та же ситуация, что и с коричневыми яйцами. Перепелиные не являются более полезными, чем куриные – каждые хорошо по-своему. Да, в состав перепелиных яиц входит больше железа и витамина В12. Однако куриные – лидеры по содержанию омега-3 и омега-6. Их питательная ценность не слишком отличается, а вот стоимость – весьма. Если не хотите переплачивать, но при этом мечтаете насытить организм полезными элементами, содержащимися и в одних, и в других яйцах, просто пару раз в месяц покупайте перепелиные, а куриные пускай будут в холодильнике постоянно.9. АвокадоС тех пор, как этот продукт стал невероятно популярен (настоящий маст-хэв для приверженцев правильного питания), вокруг него стало ходить много легенд и мифов. Например, считается, что авокадо нельзя замораживать – мол, из-за низких температур оно испортится и потеряет вкус. На самом деле, продукт может прекрасно храниться в морозилке несколько месяцев без особого время для себя. Можете заморозить его целиком или очистить, вынуть мякоть, смешать с лимонным соком и переложить пюре в контейнер. Единственное, что может измениться при таком способе хранения – это текстура, но вкус останется прежним.10. Плесень на продуктахЧитатели, которые в преддверии Нового Года смотрели фильм «Ёлки-2», наверняка помнят, как мама Оли выбросила все продукты, которые купил в магазине ее несостоявшийся зять из Франции. Мол, они были испорчены из-за плесени. Знала бы женщина, в какую кругленькую сумму обошлись Франсуа эти деликатесы, она бы приняла другое решение. Эта ситуация – наглядное подтверждение того, что не всегда еда, на которой присутствует плесень, плохая. Гриб воздействует на продукты по-разному, и иногда можно отрезать испорченный кусочек, чтобы спасти все остальное. Например, так часто поступают с сыром, после чего упаковывают его в пленку или пергаментную бумагу. Можно спасти и овощи – болгарский перец, капусту в кочане. А вот хлеб, йогурт, огурцы, персики лучше выбросить целиком – в них плесень бьет на поражение.