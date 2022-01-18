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Минпросвещения России объявляет конкурсный отбор образовательных организаций для пилотного проекта в сфере креативных индустрий

Минпросвещения России объявляет конкурсный отбор образовательных организаций для пилотного проекта в сфере креативных индустрий

Министерство просвещения Российской Федерации объявляет отбор пилотных площадок для реализации проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования (СПО) на основе моделей колледжа креативных индустрий», сообщает пресс-служба ведомства. 

Подать заявку для участия в первом этапе отбора можно до 28 января.

К участию в отборе приглашаются субъекты Российской Федерации, представляющие в качестве пилотных площадок проекта профессиональные образовательные организации, реализующие программы СПО по направлениям «Информационные системы и программирование», «Реклама», «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Дизайн» (по отраслям), «Анимация» (по видам), «Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам).

По итогам отбора для семи колледжей будут разработаны и внедрены:
– междисциплинарные курсы, дисциплины, модули, направленные на получение предпринимательских навыков, гибких навыков, навыков медиаграмотности;
– актуализированное содержание дисциплин, модулей профессионального цикла, разработанное при участии представителей индустрии;
– адаптационные курсы, обеспечено методическое, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение для педагогов и сопровождающих специалистов;
– механизмы деятельного взаимодействия колледжа с индустрией для развития креативной экосистемы города/региона.

Отбор проводится до 28 февраля. 

Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

# Общество

По материалам: edu.ru

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