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Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице

Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Певица Манеточка разорилась на московскую недвижимость. Артистка Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, стала москвичкой – она купила квартиру в самом центре столицы. Сама артистка родов из Екатеринбурга. По данным Telegram-канала Mash,  новая квартира Монеточки имеет 60 квадратных метров и располагается в Басманном районе в доме 1914 года постройки. Пока звезда появляется в ней редко из-за ремонта. Это уже не первая покупка недвижимости для нее. В прошлом году Монеточка рассказала, что стала счастливой обладательницей дома в Красной Поляне. 22-летняя артистка потратила на коттедж 18 миллионов рублей, а также вложила немало денег в то, чтобы довести его до ума.
Монеточка Певица занималась ремонтом вместе с отцом. В итоге в доме перекрыли крышу, снесли некоторые стены и поменяли облицовку, превратив его в уютное жилье. Теперь Монеточка то и дело приезжает в Сочи, чтобы отдохнуть от московской суеты и заняться музыкой. Артистка признается, что всегда с неохотой возвращается в столицу, так ей нравится размеренная спокойная жизнь на курорте. «Для меня это какое-то место силы, уединенности. Местами здесь плохо работает интернет, это тоже очень мне нравится», — признавалась Лиза. Кстати, в прошлом году певица сыграла в картине «Родные», где вместе с Сергеем Буруновым перепела легендарный хит группы «Ласковый май» «Белые розы»: на него выпустили весьма эффектный черно-белый клип, режиссером которого стал Жора Крыжовников.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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