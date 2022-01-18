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Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более $1,1 млн

Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более $1,1 млн


Владельцы фейкового YouTube-канала главы MicroStrategy Майкла Сэйлора выманили у неизвестного пользователя 26 BTC (более $1,1 млн), согласно боту Whale Alert.




Мошенники от имени Сэйлора пообещали «удвоить» любую отправленную на указанный адрес сумму в криптовалюте. Пользователь совершил пять отдельных транзакций.


«На прошлой неделе на YouTube запустили 489 таких мошеннических каналов. Мы жалуемся на них каждые 15 минут, их блокируют через несколько часов, но мошенники запускают новые», — написал Сэйлор в своем подтвержденном Twitter-аккаунте.




В декабре 2021 года злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и от его имени написали о легализации биткоина в стране.


Годом ранее его аккаунт тоже взламывали — тогда неизвестные разместили фейковый призыв перевести средства в криптовалюте.


До этого масштабной атаке подверглись страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей. В марте 2021 года совершившего взлом Грэма Кларка приговорили к трем годам лишения свободы с последующим испытательным сроком.


Напомним, в 2021 году криптовалютные мошенники заработали рекордные $14 млрд, по данным аналитической компании Chainalysis.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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