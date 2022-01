Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более $1,1 млн

Владельцы фейкового YouTube-канала главы MicroStrategy Майкла Сэйлора выманили у неизвестного пользователя 26 BTC (более $1,1 млн), согласно боту Whale Alert.

Мошенники от имени Сэйлора пообещали «удвоить» любую отправленную на указанный адрес сумму в криптовалюте. Пользователь совершил пять отдельных транзакций.

«На прошлой неделе на YouTube запустили 489 таких мошеннических каналов. Мы жалуемся на них каждые 15 минут, их блокируют через несколько часов, но мошенники запускают новые», — написал Сэйлор в своем подтвержденном Twitter-аккаунте.

489 of these scams were launched on YouTube last week. We report them every 15 minutes and they are taken down after a few hours, but the scammers just launch more…