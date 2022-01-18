"Новый уровень маразма": что пишут в сети про уголовное дело против Ивана Волкова — автора инсталляции в виде фекалий

Вадим Карасев

Вчера вечером стало известно о задержании московского художника Ивана Волкова в Санкт-Петербурге. По сообщению телеграм-канала объединения Young Artists & Collectors, Волкова сняли с поезда и доставили в отделение из-за его снежной инсталляции в виде пятиметровой фекалии на Марсовом поле.

Позднее стало известно, что полицейские возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ — за "циничное и безнравственное осквернение" мест захоронения умерших (площадь в центре Санкт-Петербурга является местом захоронения петроградских рабочих, погибших во время восстания в 1918 году, участников обороны Петрограда от войск генерала Н. Н. Юденича, ряда революционеров и большевиков. — Прим. ред.). По этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы, однако информации о передаче дела в суд пока нет.





Иван Волков

Инсталляция появилась 13 января, а уже через день была убрана. В комментарии для издания "Бумага" Волков заявил, что не вкладывал определенного смысла в свою работу. Но в посте Young Artists & Collectors задумку художника уже связали с желанием высмеять плохую работу коммунальных служб Санкт-Петербурга, которую сейчас активно обсуждают в соцсетях. Жители города публикуют видео, где катаются по улицам, покрытым льдом, на коньках, а Сергей Шнуров недавно даже записал песню, в которой раскритиковал губернатора Александра Беглова.

Задержание Волкова прокомментировали некоторые телеграм-каналы.

Тем временем Петербург продолжает бороться с художниками, а не с мусором и снегом,

— написали в телеграм-канале "Холивар".

Вероятно, это будет самое жестокое наказание, которое дали в России за фекалии,

— отметили в телеграм-канале "Небожена".

В обсуждении темы многие комментаторы сочувствуют художнику и надеются, что его вскоре отпустят, но некоторые пользователи сети отмечают, что ему стоило выбрать другое место для размещения инсталляции и использовать мемориальные объекты все-таки недопустимо.





Инсталляция Ивана Волкова

Отреагировали на происшествие и в твиттере:

За нарушение монополии. Устанавливать говно в городе может только официальная власть.

Весь город утонул в говне, но никого не беспокоит,

— пишут блогеры.

Иван Волков сделал объект из снега и не вкладывал в него никакого смысла. В отношении автора снежной скульптуры уже возбудили дело по 244-й статье УК — "Оскорбление мест захоронений". По ней ему может грозить до пяти лет колонии. Новый уровень маразма,

— написал в фейсбуке политик Андрей Пивоваров.





Работа Ивана Волкова

За Волкова вступилась и его мать, отметив, что готова извиниться за действия сына.

Я думаю, что не было никакого злого умысла во всем этом вообще. Тем более он не хотел оскорбить, я в этом уверена на 100%, я знаю. В этом нет ничего, это просто его язык выражения и это все, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем. Я готова принести свои извинения за него, и я точно могу сказать, что Ваня не из тех людей, которые... Он аполитичен, он абсолютно аполитичен,

— сказала Лариса Волкова в беседе с "Газетой.Ru".

Женщина также добавила, что ее сын мог не знать о братских могилах на Марсовом поле, так как там "нет никаких табличек".





Работа Ивана Волкова

"Фекальные" скульптуры не в первый раз за последнее время оказываются в центре общественного скандала. В прошлом году бурно обсуждали работу швейцарца Урса Фишера "Большая глина № 4", установленную у музея современного искусства "ГЭС-2" в Москве. Многие тоже увидели в скульптуре изображение фекалий и возмутились тем, что подобные объекты установлены в историческом центре города.

Иван Волков окончил отделение скульптуры Московской художественно-промышленной академии имени Строганова и Институт современного искусства. Работал в Нью-Йорке и Берлине, выставлялся в мастерской Ильи Кабакова и на "Винзаводе". Скульптуры из снега и рисунки на снежном покрове Волков создает довольно часто, инсталляцию в виде фекалий он также уже создавал ранее — тогда она, правда, была размещена во дворе жилого дома.





Надя Бесчетникова