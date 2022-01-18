Обнаженная Анастасия Волочкова залезла в море

45-летняя балерина Анастасия Волочкова порадовала публику обнаженным фото. Бывшая прима Большого театра отдыхает на Мальдивах вместе с избранником Сергеем. Они познакомились на популярном шоу «Давай поженимся!» и не стали скрывать вспыхнувший роман. Влюбленные остановились на уединенной вилле. Анастасия позирует бойфренду, а он запечатлевает ее с разных ракурсов. Сегодня Волочкова показала эротичный кадр. Артистка вошла в воду раздетой. Всё, что было на танцовщице, – лишь солнцезащитные очки. Грудь она закрыла руками. За спиной Анастасии был живописный пейзаж. «Я немного подзагорела тут», — подписала фотографию эпатажная телезвезда.Обнаженная Анастасия Волочкова Поклонники с юмором отреагировали на снимок. «Начинается», «Купальник больно надеть?», «Такой красивый цвет воды», «Наконец-то нормальные фотки», «Покажите нам остров, зачем эта пошлость? Столько красоты на острове, а вы нам грудь демонстрируете», «Очень грациозно», «Супер! На 10 лет моложе выглядите!», «В Москву приедет опять красная, как рак», «Пошла жара», «Вы, как всегда, прекрасны», «В вашем молодом возрасте вредно так загорать», «Настя, заведите уже страничку на OnlyFans!», «Самые загорелые места зачем скрыли?» — высказались фолловеры.