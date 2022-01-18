Официально: Эти 4 игры удалят из Game Pass в конце января





В конце января подписка Game Pass на приставках Xbox и PC лишится 4 игр. Отметим, что ранее появившиеся слухи об удалении в конце месяца из подписки игр Control, The Medium, A Plague Tale: Innocence и ряда других не подтвердились.

Официально: Эти 9 игр пополнят Game Pass до конца января

Итого, в конце января 2022 года из Game Pass удалят следующие 4 проекта:

Prison Architect (PC)Nowhere Prophet (Xbox, PC)Cyber Shadow (Xbox, PC)Xeno Crisis (Xbox, PC)

Отметим, что в этом списке особого внимания заслуживает игра Cyber Shadow. Проект был в ТОП-40 лучших игр 2021 года для Xbox по версии Metacritic. Игру точно стоит попробовать любителям платформеров, которых не отпугивает визуальный стиль проекта.

Cyber Shadow

Мир захвачен злым доктором Прогеном и его армией беспощадных синтетических солдат. Тень, последний выживший из клана ниндзя, получает отчаянную просьбу о помощи и отправляется на последнее задание — выяснить причины катастрофы.

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