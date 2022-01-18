Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox





Компания Microsoft в официальном блоге объявила об очередном расширении подразделения Xbox. Теперь к нему присоединяется издательство Activision Blizzard.

Создатели Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и других известных игр станут частью команды Xbox после закрытия сделки. Сама компания Microsoft на официальном сайте в анонсе покупки Activision Blizzard называет следующие команды, которые теперь станут частью Xbox:

Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch и все команды Activision Blizzard.

В официальном пресс-релизе Фил Спенсер говорит следующее, что:

Пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться мне как генеральному директору Microsoft Gaming.

В пресс-релизе указывается, что после закрытия сделки компания Microsoft постарается предложить «как можно больше игр Activision Blizzard в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass, как новые игры, так и игры из невероятного каталога Activision Blizzard».

Сделка оценивается в $68,7 миллиардов. У компании Activision Blizzard порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру.