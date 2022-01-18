Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox

Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox


Компания Microsoft в официальном блоге объявила об очередном расширении подразделения Xbox. Теперь к нему присоединяется издательство Activision Blizzard.

Создатели Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и других известных игр станут частью команды Xbox после закрытия сделки. Сама компания Microsoft на официальном сайте в анонсе покупки Activision Blizzard называет следующие команды, которые теперь станут частью Xbox:

Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch и все команды Activision Blizzard.

В официальном пресс-релизе Фил Спенсер говорит следующее, что:

Пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться мне как генеральному директору Microsoft Gaming.

В пресс-релизе указывается, что после закрытия сделки компания Microsoft постарается предложить «как можно больше игр Activision Blizzard в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass, как новые игры, так и игры из невероятного каталога Activision Blizzard».

Сделка оценивается в $68,7 миллиардов. У компании Activision Blizzard порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Для школьников Бурятии проводится интерактивный квест по кибербезопасности
Для школьников Бурятии проводится интерактивный квест по
Федеральные инновационные площадки – точки роста для всей системы образования
Федеральные инновационные площадки – точки роста для всей системы
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Ожидаемая игра Nobody Saves the World уже в Game Pass, появились первые рецензии
Ожидаемая игра Nobody Saves the World уже в Game Pass, появились
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр
Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр
Обнаженная Анастасия Волочкова залезла в море
Обнаженная Анастасия Волочкова залезла в море
Павел Прилучный и Мирослава Карпович запечатлелись в пустыне
Павел Прилучный и Мирослава Карпович запечатлелись в пустыне
Полезные свойства аира болотного и сферы его применения
Полезные свойства аира болотного и сферы его применения
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе с беременной возлюбленной и старшим сыном
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе

Топ на сегодня

Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице

Еще по теме

Фил Спенсер: Xbox «изменил то, как мы делаем определенные вещи» с Activision Blizzard
Фил Спенсер реагирует на ситуацию с Activision – Xbox переоценивает отношения с издательством
Выручка Activision выросла благодаря выходу "Overwatch" и покупке создателя "Candy Crush"
Релиз World of Warcraft: Shadowlands стал самым крупным в истории Blizzard и PC