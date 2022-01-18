Оформлять заключения на вывоз культурных ценностей предлагают онлайн

00:47 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1154898-7

Депутаты предлагают дать возможность оформлять экспертные заключения на вывоз культурных ценностей онлайн, на сайте Минкультуры. Такой законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ разработали депутаты Александр Шолохов и Елена Драпеко. Сейчас владелец культурных ценностей должен подать заявление на оформление экспертного заключения, и потом получить этот документ в бумажном виде. Затем владелец оформляет заключение Министерства культуры на вывоз ценностей. Депутаты хотят перевести это в электронный вид.

Как ранее пояснил Александр Шолохов, все процедуры можно будет провести в электронном виде через личный кабинет на сайте Минкультуры. Электронное заключение эксперта в этом случае не нужно будет лично передавать в министерство.

Заключение эксперта для вывоза культурных ценностей предлагают перевести в онлайн

«Министерство культуры в электронной же форме выдаёт разрешение на вывоз или временный вывоз предмета, представляющего культурно-историческую ценность, и таким образом упрощается вся процедура», — сказал Шолохов. При этом заявитель сам сможет выбрать, каким образом получать заключение эксперта — онлайн или через личное обращение.

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