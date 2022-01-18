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Ожидаемая игра Nobody Saves the World уже в Game Pass, появились первые рецензии

Ожидаемая игра Nobody Saves the World уже в Game Pass, появились первые рецензии


Сегодня сразу после релиза в подписке Game Pass стала доступна игра Nobody Saves the World. Ожидаемый проект студии Drinkbox (известна по серии Guacamelee) уже могут опробовать все подписчики сервиса на приставках Xbox и PC.

В Nobody Saves the World главным героем является Никто — это существо, которое может принимать различные формы — слизня, привидения, дракона, крысы, разбойника и многие другие, всего в игре 15 форм. Грамотно комбинируя умения разных форм, игроки должны исследовать большой мир, выполнять различные задания и зачищать подземелья. Игра Nobody Saves the World предусматривает одиночное прохождение и кооператив на двух игроков.

В сети появились первые рецензии игры. На данный момент у игры 81 балл из 100 на Opencritic. Некоторые из оценок известных игровых изданий:



Gamerant — 3,5 из 5



IGN — 7 из 10



Thexboxhub — 4,5 из 5



Gamespot — 9 из 10



Gameinformer — 8.25 из 10



Destructoid — 8.5 из 10



Eurogamer — рекомендует



TrueAchievements — 8 из 10

В целом, рецензии об игре скорее положительные. Журналисты отмечают, что проект точно заслуживает внимания по подписке Game Pass.

Среди плюсов игры выделяют хороший графический стиль, интересную механику переключения форм и комбинации способностей. В игре большой насыщенный на события мир, который позволяет провести с удовольствием десятки часов (прохождение основных заданий занимает около 20 часов). Особенно, если учитывать довольно высокую сложность, которую тоже отмечают в своих рецензиях журналисты.


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Nobody Saves the World

Выполняя задания, вы откроете для себя более 15 различных форм и сможете в них перевоплощаться. Неожиданные сочетания их способностей помогут вам выполнять еще более сложные задания!
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По материалам: newxboxone

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