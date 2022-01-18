Павел Прилучный и Мирослава Карпович запечатлелись в пустыне

Актер Павел Прилучный отдыхает в Дубае не только с Агатой Муцениеце и их детьми, но и со своей новой избранницей Мирославой Карпович. Подписчики Павла Прилучного с интересом следят за его отдыхом в Дубае, где актер оказался вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце и его нынешней пассией Мирославой Карпович. На днях звезда «Мажора» поделился совместным фото с экс-супругой и детьми из парка развлечений, чем спровоцировал слухи об их воссоединении, однако Карпович не осталась в стороне и организовала эффектную съемку с Павлом в пустыне. Прилучный нарядился в традиционный арабский костюм – белый балахон, платок и обруч, удерживающий ткань на логове. А Карпович облачилась в иссиня-черное платье с бежевым поясом, а волосы оставила распущенными.Павел Прилучный «Я уже не первый раз приезжаю в Дубай. Этот город близок мне по духу. Замечательное место, чтобы погреться, поразмышлять и отдохнуть. И почему я не араб? Или нет?» — прокомментировал актер свой необычный образ в Instagram. Мирославе же фотосессия навеяла романтичные ассоциации, и она назвала их с Павлом «Анжеликой и Султаном», вспомнив французский фильм 70-х годов, снятый по серии романов Анн и Сержа Голон.Мирослава Карпович Напомним, ранее ходили слухи о том, что Прилучный порвал с Карпович: якобы еще осенью между ними произошла размолвка. Однако отдых пары в ОАЭ наглядно доказал, что никакой напряженности у влюбленных нет, более того, Мирослава даже готова мириться с присутствием Муцениеце на курорте, потому что явно чувствует собственное превосходство.