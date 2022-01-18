Павел Прилучный отдыхает с двумя женами

Актер Павел Прилучный развлекается на полную катушку. Артист устроил себе оригинальный отпуск: звезда «Мажора» улетел отдыхать вместе с Мирославой Карпович в Дубай, где в это время находится и его бывшая жена Агата Муцениеце с их детьми – Тимофеем и Мией. Избегать экс-супругу артист не стал и даже согласился провести с ней и отпрысками время в местном парке развлечений, а потом опубликовал в Инстаграм совместное фото с Агатой, чем шокировал подписчиков. Разумеется, многие тут же решили, что артисты воссоединились, оставив в прошлом былые обиды, но Карпович поспешила вмешаться в ситуацию и тоже выложила в «Сторис» кадры из ОАЭ. Как выяснилось, Прилучный встретился с Агатой всего на один день, чтобы порадовать сына, недавно отметившего день рождения. В остальное же время он развлекается с Мирославой, с которой катается по городу на шикарной спортивной машине.Павел Прилучный Поэтому не удивительно, что Муцениеце постаралась скрыть присутствие Прилучного в Дубае и не показывала его на видео из парка развлечений. Не секрет, что звезда «Закрытой школы» уже почти два года одинока и посвящает свое время лишь работе или детям. Поклонники подозревают, что актриса все еще не забыла бывшего мужа, которого она часто упоминает в своем YouTube-шоу. Да и Агату, наверняка, не может не расстраивать тот факт, что экс-супруг очень быстро оставил ее в прошлом и начал встречаться с Карпович. Говорят, что их отношения с Мирославой завязались еще до развода Прилучного, когда они вместе играли в спектакле «Косметика врага».