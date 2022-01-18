Пелагея показала, как отдыхает с дочкой на Мальдивах

Певица Пелагея поделилась видео с дочерью Таисией. Артистка проводит зимние каникулы на берегу Индийского океана. Известная певица Пелагея растит маленькую дочь от хоккеиста Ивана Телегина. Таисии 21 января исполнится уже 5 лет. Сейчас звездная мама с ребенком наслаждается отпуском на Мальдивах. Артистка поделилась в личном блоге милыми кадрами с отдыха.Пелагея с дочерью Таисией Пелагея с Таисией весело проводят время. Отметим, что звездная мама делает все возможное, чтобы у дочери было счастливое детство. Пелагея души не чает в наследнице. «Обожаю ваши видео!!! 🔥», - отметила дизайнер Катя Добрякова. «Солнечные девочки❤️😍», «Какая Тася сладкая 😻😻😻Такая большая стала», «На протяжении всего видео улыбка не сходила с лица, какие же вы прекрасные😍», «Так тепло на душе от ваших видео😍», «Какая от вас позитивная энергия исходит!!!Просто самые лучшие девочки! Не устану повторять, какие вы восхитительные😍», «Какие шикарные девочки😍❤️🔥 прекрасного отдыха, любим💗», «Две бесподобные девочки! Спасибо за то, что делитесь с нами своими роликами, которые вызывают приятные эмоции!!!❤️», «Бомбические, позитивные, весёлые❤️ Хорошего отдыха😍», — откликнулись поклонники в Instagram. Отметим, звезда в 2020 году развелась с отцом девочки. Экс-супруги стараются наладить отношения ради ребенка. Таисия периодически проводит время с папой.К слову, Иван Телегин недавно вновь женился. Новой супругой спортсмена стала Мария Гончар. Пара начала встречаться еще в 2019 году. А в мае 2021 года спортсмен сделал возлюбленной предложение.