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Пятый отечественный фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей

Пятый отечественный фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей

Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы", по данным ЕАИС, собрал в прокате на территории России 2,052 млрд руб. Таким образом, картина стала самой кассовой частью франшизы и самым успешным отечественным фильмом постковидного времени.

Число людей, посетивших киносеанс с этим фильмом, превысило 6,6 млн руб., причем достигнуть такого показателя удалось на 25-й день проката. Предыдущая часть "Последний богатырь: корень зла" в общей сумме собрала 2,048 млрд на 29-й день после премьеры.

Это пятая российская картина, которая смогла собрать свыше 2 млрд руб. Рекордсмен проката "Холоп" кинокомпании Yellow, Black and White собрал 3,07 млрд руб., "Движение вверх" — 2,968 млрд руб., а "Т-34" — 2,274 млрд руб. Бюджет "Последнего богатыря: посланника тьмы", составил 454,2 млн руб., из которых 100 млн руб. выделил Фонд кино на возвратной основе.

Ранее Ruposters писал, что отечественный мультфильм "Боксбалет" попал в шорт-лист "Оскара".

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По материалам: uposters.ru

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