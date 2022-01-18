Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик

Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик

Скорее всего, каждый знаком с ситуацией, когда кошки начинают есть дождик с елки. Есть несколько причин, почему чего они так любят жевать подобные украшения.

С чем связано рвение кошек есть дождик с елки



Все хозяева должны знать, почему же их питомцев так тянет есть дождик и прочие подобные новогодние украшения.
Во-первых, это связано с сильным желанием повеселиться. Не стоит забывать о том, что ваш питомец является хищником, хоть и домашним, но все же. Он постоянно оттачивает свое охотничье мастерство, а дождик с елки прямо создан для этого. Он блестит и переливается, чем привлекает внимание вашего питомца.
Во-вторых, это возможно из-за недостатка витаминов в организме кошки. Это более серьезная причина. Она проявляется из-за недостаточного количества полезных микроэлементов в кошачьем рационе, что заставляет маленького хищника самостоятельно находить их.
Если же вы заметили, что ваш питомец начал жевать дождик, следует его отобрать. Делать это нужно очень аккуратно и без резких движений, чтобы мишурой не повредить ротовую полость домашнего животного.
Перед тем как достать мишуру изо рта, нужно его зафиксировать при помощи. Это могут сделать два человека. Один будет держать кота, чтобы он не дергался и не мотал головой в разные стороны, а второй будет вытягивать рождественский дождик.
Сначала следует аккуратно открыть пасть питомца. Если мишура наблюдается только в ротовой полости, ее можно достать при помощи рук. Но если же он пошел в пищевод, то не следует тянуть за другой конец дождика, ведь таким образом вы можете повредить слизистую оболочку.

Что делать, если кот проглотил дождик



Если вы заметили, что ваш питомец только-только проглотил дождик, можно сделать, концентрированный раствор соли и залить ему в ротовую полость. Это вызовет рвотный рефлекс, и вместе с едой выйдет и мишура. Этот раствор нужно заливать при помощи шприца или столовой ложки, но он не всегда работает.
Более действенный способ — это когда в ротовую полость кошки заливают перекись водорода, размешанную с водой. Но это опасно, потому что она может легко повредить слизистую оболочку. Если вы боитесь самостоятельно лечить кошку, лучше всего обратиться к ветеринару, который поможет справиться с этой проблемой.
Если уже прошло длительное время после того, как кот съел мишуру, тогда с помощью рвотного рефлекса ему вы никак не поможете. С этим может справиться другое средство.
Нужно взять шприц и набрать в него обычный вазелин, а потом выдавить его в ротовую полость питомца. Главное, чтобы он его весь проглотил. Он смягчит стенки кишечника и дождик не сможет повредить их. На 1 кг веса дают 1 кубик вазелина. Если ваш питомец, к примеру, весит 3 кг, тогда ему нужно дать 3 мл. Эту процедуру можно провести повторно через пару часов.
Также иногда у котов из-за мишуры может происходить забивание кишечника. В таком случае питомец начинает отказываться от воды и еды либо она старается покушать, но потом начинает рвать. Также у кошки будут наблюдаться вздутие живота и слабость. Если вы заметите хотя бы одно из этих проявлений, нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.
# Общество

По материалам: RSUTE

Последние новости

Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик
Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Кристина Орбакайте показала фото со дня рождения Михаила Земцова
Кристина Орбакайте показала фото со дня рождения Михаила Земцова
Гарик Харламов решил создать анти-шоу Ларисы Гузеевой
Гарик Харламов решил создать анти-шоу Ларисы Гузеевой
В Game Pass добавили Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition сразу после релиза
В Game Pass добавили Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary
Эти 3 игры покинут Game Pass на Xbox в конце января
Эти 3 игры покинут Game Pass на Xbox в конце января
Службе внешней разведки подарили личные вещи Кима Филби
Службе внешней разведки подарили личные вещи Кима Филби
Минпросвещения России объявляет конкурсный отбор образовательных организаций для пилотного проекта в сфере креативных индустрий
Минпросвещения России объявляет конкурсный отбор образовательных
В Красноярском крае за два года по федеральной программе отремонтируют 33 школы
В Красноярском крае за два года по федеральной программе
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
BitMEX анонсировала покупку одного из старейших в Европе банков
BitMEX анонсировала покупку одного из старейших в Европе банков
Энтомолог выяснил, где останавливаются на отдых перелетные пчелы
Энтомолог выяснил, где останавливаются на отдых перелетные пчелы

Топ на сегодня

СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике
Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке

Еще по теме

Шесть опасностей в доме для домашних питомцев
Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте
Энергетика трехцветных кошек: почему держать их дома — к счастью
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками