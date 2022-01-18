Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подразделение Lazarus нацелилось на биткоин-стартапы

Подразделение Lazarus нацелилось на биткоин-стартапы


Криптовалютные стартапы по всему миру становятся жертвами кибергруппы BlueNoroff, которая похищает их цифровые активы. Об этом ForkLog сообщили эксперты «Лаборатории Касперского».


По их данным, BlueNoroff рассылает письма якобы от существующих венчурных компаний в качестве приманки, чтобы заставить жертву открыть приложение к письму — документ с поддержкой макросов.


Исследователи обнаружили, что хакеры неправомерно использовали торговые марки и имена сотрудников более 15 венчурных организаций. Эксперты уверены, что реальные компании не имеют никакого отношения ни к атакам, ни к электронным письмам.


"Если устройство не подключено к интернету, документ с поддержкой макросов не представляет опасности. В противном случае он загрузит на устройство жертвы другой документ, развертывающий вредоносное ПО", – объяснили в «Лаборатории Касперского».


Помимо зараженных документов Word злоумышленники распространяют вредоносы в архивных файлах с ярлыками Windows. Они позволяют в дальнейшем создать полнофункциональный бэкдор. Для наблюдения за жертвой BlueNoroff использует клавиатурных шпионов и программы для снятия скриншотов.


"Обнаружив подходящую потенциальную жертву, которая использует популярное браузерное расширение для управления криптокошельками например, Metamask, они подменяют его фейковой версией", – уточнили исследователи.


Злоумышленники также получают уведомление о крупных переводах и в момент осуществления транзакции перехватывают ее, изменяя адрес получателя и увеличивая сумму перевода до максимума.


BlueNoroff входит в состав северокорейской группировки Lazarus и использует ее диверсифицированную структуру и продвинутые технологии, чтобы атаковать пользователей в разных странах.


Для защиты от хакеров специалисты «Лаборатория Касперского» рекомендуют проводить регулярный аудит сетей, использовать актуальные решения для защиты от сложных атак и обучать сотрудников азам кибербезопасности.


Напомним, по данным Chainalysis, в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалютах.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Подразделение Lazarus нацелилось на биткоин-стартапы
Подразделение Lazarus нацелилось на биткоин-стартапы
Coinbase и Mastercard позволят покупать NFT с помощью банковских карт
Coinbase и Mastercard позволят покупать NFT с помощью банковских карт
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
Для школьников Бурятии проводится интерактивный квест по кибербезопасности
Для школьников Бурятии проводится интерактивный квест по
Федеральные инновационные площадки – точки роста для всей системы образования
Федеральные инновационные площадки – точки роста для всей системы
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Ожидаемая игра Nobody Saves the World уже в Game Pass, появились первые рецензии
Ожидаемая игра Nobody Saves the World уже в Game Pass, появились
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр
Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр

Топ на сегодня

Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн

Еще по теме

Хакеры майнили криптовалюту через Telegram — Kaspersky Lab
Американские СМИ обвинили Касперского в шпионаже
Хакеры почти год использовали Telegram для кражи данных и майнинга
"Лаборатория Касперского" нашла вирус, замаскированный под Pockemon Go