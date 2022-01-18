Подведены итоги смены «Новогодняя сказка «Артека»

В Международном детском центре «Артек» завершилась смена, в которой приняли участие более 1600 школьников из разных регионов страны, сообщает Минпросвещения России.

Церемония закрытия прошла в онлайн-формате, и по традиции состоялось награждение лучших представителей каждого лагеря знаком «Звезда «Артека» за высокие личные достижения и активное участие в программах.

Смена «Новогодняя сказка «Артека» объединила самые разные мероприятия: новогодние программы, акцию «Забег обещаний – 2022», проекты, посвящённые 300-летию Прокуратуры России, и театрализованное представление «Помогать и защищать», а также образовательные проекты.

В Международном детском центре прошли программы, приуроченные к началу Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России: праздничные гуляния, мастер-классы и библиочас «Ночь перед Рождеством».

Более 50 локаций «Города мастеров» познакомили ребят с лучшими образцами народного творчества: музыкой, песнями, плясками, ремёслами, играми и неолимпийскими видами спорта.

2022 год объявлен Годом культурного наследия по инициативе Президента России Владимира Путина.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.