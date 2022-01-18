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Полезные свойства аира болотного и сферы его применения

Полезные свойства аира болотного и сферы его применения

Аир болотный, а точнее, его корень — это источник огромной пользы для человека. Эксперты рассказали все об этом лекарственном растении, его энергетике и некоторых магических свойствах.


Ранее мы рассказывали о том, какие растения являются самыми сильными магнитами положительной энергии, согласно учению фэн-шуй. Оказывается, аир весьма недооценен в этом плане. Единственная проблема в том, что его не просто вырастить.

Основные целебные свойства аира болотного

Корень аира применяется как для лечения различных недугов, так и для профилактики. Перед его использованием стоит проконсультироваться с врачом, потому что важно соблюдать дозировку этого мощного растения. У него есть множество противопоказаний, и его нельзя употреблять при:


гастрите;
беременности;
гипотонии;
язвах.

Корень растения содержит много йода, который жизненно необходим всем людям для нормальной работы щитовидной железы.


Также аир содержит дубильные вещества, которые устраняют воспаления и улучшат работу желудочно-кишечного тракта.

В корне аира болотного есть множество витаминов, каждый из которых крайне важен для человека. Именно поэтому его можно принимать в качестве профилактики авитаминоза. Растение повышает иммунитет и общий тонус организма.

Наличие в составе пальмитиновой кислоты означает, что данное растение может использоваться и в косметических целях. Оно снимает раздражение кожи, убирает сухость, помогает восстанавливать здоровье волос.

На основе корня аира существует много различных лекарств: от простуды, для поддержания тонуса, для улучшения работы желудка и защиты его слизистой оболочки.

Аир является сладким деликатесом в самых разных уголках мира. В Китае из него делают цукаты, в США и Европе его используют как дополнительный ингредиент для аромата в сладких блюдах.

Использование аира в магии


Считается, что аир растет только вблизи чистых водоемов. С другой стороны, были и те, кто утверждал, что растение, наоборот, очищает воду и делает место благоприятным для прогулок и медитаций.

В основном, информация о магических свойствах аира формировалась из знаний восточноазиатских народов. Они выяснили путем наблюдений, что это растение приносит человеку удачу. Попробуйте посадить его дома или у себя на участке. Это будет непростой задачей, но если у вас получится, вы сможете рассчитывать на большие успехи в разных сферах жизни.

Сушеные корни аира принято раскладывать по углам рабочего кабинета, так как это растение приносит большую финансовую удачу. В любовной магии его тоже используют. Можно добавить немного порезанного корня себе и любимому человеку в еду, чтобы укрепить чувства. Если сделать то же самое во время приема пищи с тем, кто вам нравится, это станет ритуалом соблазнения и приворота.

Корнями растения полезно окуривать помещение: это хорошо влияет на его энергетику и привлекает еще больше удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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