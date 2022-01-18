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Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя

Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя

Полнолуние — это период максимальной активности нашего ночного светила. Сегодня ситуация частично изменится, поэтому очень важно знать, что можно делать, а что нельзя.


Этот день входит в число самых благоприятных в январе. Все из-за завершения ретроградного пути Урана. Луна в этом плане будет играть важную роль, ведь сегодня Полнолуние в Знаке Льва, который любит перемены. Уран привнесет положительную нотку в нашу жизнь, упорядочив энергию Луны и создав с ней позитивный тандем.

Что можно делать в это Полнолуние

Можно отдыхать и менять обстановку. Это рабрчий день для большинства людей, но даже им стоит отправиться в поездку или в новое место после работы. Также полезно будет заняться чем-то интересным, новым. Можно найти новое увлечение, занятие по душе.

Можно и даже нужно надеяться на случайные благоприятные события, но при этом важно помнить, что просто так они не произойдут. Если Вселенная увидит, что вы ищете счастье, она обязательно даст вам возможность преуспеть в этом деле.

Можно будет строить долгосрочные планы на будущее. Это отличный день для того, чтобы дать себе важное обещание или спланировать поездку.


Прошлое нужно отпускать. Не стоит думать о том, что у вас не получилось, сорвалось. Пусть все невзгоды и ошибки останутся в прошлом, а все хорошее придет в вашу жизнь.

Также это благоприятный день для физических тренировок, прогулок, фитнеса, йоги. Астрологи настоятельно советуют заниматься сегодня спортом или хотя бы пребывать в движении побольше времени.

Что нельзя делать 18 января

Первое, чего стоит опасаться — это риски. Да, Уран поможет нам обрести удачу, но это все еще день Полнолуния во Льве. Не стоит ввязываться в авантюры, особенно финансового характера. Легких денег сегодня заработать не получится.

В это Полнолуние нельзя унывать. Любое проявление грусти, уныния, печали и любых других отрицательных эмоций — это шаг назад. С печальными и негативными людьми окружающие не захотят иметь ничего общего, поэтому лучше не рассказывать никому о своих проблемах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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