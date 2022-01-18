Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения

Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заснул в Печерском районном суде Киева. Это произошло во время заседания, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о государственной измене.

Экс-президент 17 января вернулся в Киев после тура по Европе. Слушая выступление своего адвоката Игоря Голованя, политик сначала закрыл глаза, а затем облокотился на руку и проспал около минуты, при этом никто не сделал ему замечания.

Как сообщал Ruposters, ранее судью, арестовавшую активы бывшего главы государства, добавили в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Следствие считает, что на президентском посту Порошенко подчинился требованию России наладить поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР и разорвал контракт с ЮАР. Государственные органы намеревались санкционировать его арест к моменту возвращения, но в итоге только обязали его явиться в суд.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры
Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры
Инсайдер считает, что в 2022 году E3 проводить не будут даже онлайн
Инсайдер считает, что в 2022 году E3 проводить не будут даже онлайн
Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения
Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила индустрию
Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в "маминых" образах
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд

Топ на сегодня

Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок

Еще по теме

Петр Порошенко сбежал от украинских следователей в Испанию
«Считаю себя военнопленным»: Саакашвили появился на совещании суда в Киеве
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Порошенко рассказал о страхе за свою жизнь во время поездки в Крым в 2014 году