Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения

Вадим Карасев

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заснул в Печерском районном суде Киева. Это произошло во время заседания, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о государственной измене.

Экс-президент 17 января вернулся в Киев после тура по Европе. Слушая выступление своего адвоката Игоря Голованя, политик сначала закрыл глаза, а затем облокотился на руку и проспал около минуты, при этом никто не сделал ему замечания.

Как сообщал Ruposters, ранее судью, арестовавшую активы бывшего главы государства, добавили в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Следствие считает, что на президентском посту Порошенко подчинился требованию России наладить поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР и разорвал контракт с ЮАР. Государственные органы намеревались санкционировать его арест к моменту возвращения, но в итоге только обязали его явиться в суд.