Правительство Коми отправили в отставку. Там работал муж Виктории Лопыревой Игорь Булатов

Вадим Карасев

Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство региона в отставку. Чиновником в республиканском правительстве работал и муж Виктории Лопыревой Игорь Булатов. Он занимал пост первого заместителя председателя правительства Коми с 5 ноября 2020 года.

По данным пресс-службы, "свое решение Владимир Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде". До объявления нового состава правительства прежние чиновники продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.





Игорь Булатов и Виктория Лопырева

Виктория Лопырева, которая большую часть времени проводит в Дубае, "по месту работы" мужа появлялась несколько раз — среди фото в купальниках и вечерних платьях на арабских вечеринках в ее инстаграме можно найти пару снимков из Сыктывкара. Не забывала Виктория в своем блоге отметить и важные региональные события, например, поздравляла республику со столетием и посвящала посты культуре края.









Виктория Лопырева

Игорь и Виктория поженились в 2019 году. Их роман начался со скандала, так как многие подозревали, что Лопырева "увела" Булатова из его прежней семьи (он был женат на Тате Карапетян, и на момент появления слухов о романе Игоря с Викторией Тата ждала второго ребенка). Но Виктория обвинения отвергала, заявив, что Булатов просто не сразу получил развод, а отношений с Татой у него уже не было. У пары есть сын Марк Лионель.

Надя Бесчетникова